Sensation: LASK gewinnt in der Champions-League-Qualifikation auswärts gegen FC Basel mit 2:1

Mit einem 1:2 Auswärtssieg gegen den FC Basel öffnet sich für den LASK die Tür für die nächste CL-Quali Runde äußerst weit.

Von Nervosität war nichts zu sehen, im Gegenteil. Die Linzer unter Valerien Ismael zeigten von Anpfiff an eine selbstbewusste Leistung gegen die Schweizer. In der 15. Minute setzte Peter Michorl mit einem Distanzschuss die erste Duftmarke. Nur kurz darauf vergab Klauss aus aussichtsreicher Position lässig.

In der zweiten Hälfte war es dann so weit. Nach einem Corner von Michorl lief Kapitän Trauner Richtung kurzes Fünfereck und versenkt die Kugel mit einem wuchtigen Kopfball im Tor.

In der Folge brachte Basel-Coach Marcel Koller weitere Offensivkräfte und sorgte nach 70. Minuten für die erste richtige Drangphase. In der 77. Rettete LASK-Keeper Schlager entscheidend gegen den eingewechselten Bua. Dadurch ergaben sich Konter für die Oberösterreicher, das der Dreier-Sturm rund um Tetteh, Klauss und Frieser. In der 80. Minute kombinierte sich das Trio unbedrängt vor die Abwehr der Basel wo schlussendlich Klauss Schuss unhaltbar abgefälscht wurde.

Nach dem Anschlusstreffer durch Zuffi zum 1:2 kamen die Linzer noch einmal unter Bedrängnis, konnten aber das Ergebnis über Zeit bringen.

Tore

0:1 Trauner (51.), 0:2 Klauss (82.), 1:2 Zuffi (87.)

Aufstellung

FC Basel: Omlin - Riveros, Cömert, Balanta, Alderete, Widmer- Zuffi, Van Wolfswinkel, Stocker, Frei -Pululu

Ersatz: Dimitriou, Campo, Okafor, Nikolic, Bua, Xhaka, Ademi

LASK: Schlager - Wiesinger, Ramsebner, Trainer, Renner - Michorl, Holland, Ranftl - Joao Klauss, Tetteh, Goiginer

Ersatz: Pogatetz, Müller, Frieser, Raguz, Sabitzer, Gebauer

Mehr Infos folgen in Kürze!