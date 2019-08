Europa-League-Qualifikation: FK Austria Wien kennt den Gegner

Losglück für den FK Austria Wien. In der dritten Runde der Qualifikation zur Fußball-Europa-League treffen die Wiener auf Apollon Limassol. Die Austria wird am 8. August zunächst zu Hause antreten, eine Woche später geht es am 15. August auswärts in die Entscheidung.

Apollon Limassol hatte zwar das Hinspiel gegen die Shamrock Rovers auswärts 1:2 verloren, zuhause setzte es einen packenden Krimi. Emilio Zelaya machte für Limassol bereits in Minute 18 das Hinspiel-Ergebnis zunichte, Sasa Markovic erhöhte in der 64. Minute auf das 2:0. Nachdem Fotios Papoulis nach 67 Minuten Rot sah, erzielten auch die Shamrock Rovers ihr Auswärtstor, in persona Aaron Greene. Die Karten wurden wieder gänzlich neu gemischt. In der Verlängerung kassierten auch die Iren einen Ausschluss, Lee Grace musste nach 92 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz, ehe Adrian Sardinero Corpa das 3:1 für Apollon erzielte und die Zyprer somit in die dritte Qualifikations-Runde und damit zum Duell mit der Austria schoss.

Aufgrund der Platzierung Österreichs in der UEFA-Fünfjahreswertung hat die österreichische Bundesliga in der Saison 2019/20 fünf Startplätze für den Europacup. Neben Red Bull Salzburg (Gruppenphase) spielt auch der LASK (dritte Quali-Runde) in der Champions League, WAC (Gruppenphase) und die Austria (dritte Quali-Runde) vertreten Österreich wie Sturm in der Europa League.

Spielplan in der Europa League 2019/20

Bereits am 19. Juni und damit über ein Monat vor dem Hinspiel wird die zweite Qualifikations-Runde der Europa League ausgelost.

Runde Auslosung Spieltag 1. Quali-Runde 19. Juni 2019 11. & 18. Juli 2019 2. Quali-Runde 19. Juni 2019 25. Juli & 1. August 2019 3. Quali-Runde 22. Juli 2019 08. & 15. August 2019 Playoff 05. August 2019 22. & 29. August 2019 Gp, 1. Spieltag 30. August 2019 19. September 2019 Gp, 2. Spieltag 30. August 2019 3. Oktober 2019 Gp, 3. Spieltag 30. August 2019 24. Oktober 2019 Gp, 4. Spieltag 30. August 2019 7. November 2019 Gp, 5. Spieltag 30. August 2019 28. November 2019 Gp, 6. Spieltag 30. August 2019 12. Dezember 2019

Österreich im Europacup 2019/20: Salzburg, LASK, Austria, WAC, Sturm

Die österreichische Bundesliga ist in der aktuellen Saison mit fünf Klubs vertreten.