Apollon Limassol - FK Austria Wien: Europa League-Qualifikation heute live im Free-TV & Livestream

Die Wiener Austria geht am Donnerstagabend mit einer großen Motivationsspritze in das Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Apollon Limassol (19:00 Uhr). SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im Free-TV und im Livestream verfolgen könnt.

Nach einer nachhaltigen Durststrecke konnte der FK Austria Wien am Wochenende gegen den SV Mattersburg durchaus beeindruckend mit 5:1 gewinnen. Eine ähnliche Auswärts-Leistung wird auch in Limassol notwendig sein.

Denn das Hinspiel vergeigten die Veilchen in Favoriten mit 1:2 - Florian Klein erzielte via Elfmeter den zwischenzeitlichen Ausgleich. Durch die Auswärtstorregel würde den Veilchen ein 1:0-Auswärtssieg nicht reichen - zwei Tore sind für den Aufstieg also in jedem Fall vonnöten.

Datum Heim Gast Uhrzeit Spielort 08.08.2019 FK Austria Wien Apollon Limassol 20.30 Uhr Generali Arena, 1:2 15.08.2019 Apollon Limassol FK Austria Wien 19.00 Uhr GSP Stadium

Apollon Limassol - FK Austria Wien: Livestream und TV-Übertragung

Der ORF hat sich die Rechte an den Spielen der Wiener Austria in der Europa-League-Qualifikation gesichert. Am Donnerstag beginnt die TV-Übertragung um 18:45 Uhr auf ORF eins aus dem Viola Park.

Daniel Warmuth kommentiert die Partie, Rainer Pariasek und Herbert Prohaska übernehmen Moderation und Analyse.

Über die TvThek bietet der Sender allen mobilen Usern die Gelegenheit, das Match im Livestream auf dem Tablet, Smartphone oder PC zu sehen.

© GEPA

Apollon Limassol - FK Austria Wien: Mögliche Aufstellungen

Apollon: Mall - Pedro, Szalai, Yuste - Charalamosb Kyriakou, Markovic - Aguirre, Gakpe, Pereyra, Sardinero - Gianniotas;

Austria Wien: Lucic - Zwierschitz, Handl, Serbest, Klein - Jeggo, Ebner, Grünwald - Fitz, Prokop, Monschein;

Liveticker: Limassol gegen Austria zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der Wiener Austria im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen Apollon und Austria geht's hier.