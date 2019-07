Sturm startet gegen Haugesund oder Cliftonville in Europa-League-Saison

Sturm Graz trifft in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League entweder auf den norwegischen Club Haugesund oder Cliftonville.

Die Nordiren setzten sich am Donnerstag im Rückspiel der Vorqualifikation gegen Barry Town aus Wales mit 4:0 durch. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet. Sturm startet am 25. Juli auswärts gegen den Sieger aus Haugesund gegen Cliftonville in die Europacup-Saison.