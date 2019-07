Auch gegen den LASK: Basel-Stürmer Ademi fällt mehrere Wochen aus

Der FC Basel muss mehrere Wochen auf Kemal Ademi verzichten. Der 198-Zentimeter-Hüne wechselte im Sommer von Xamax nach Basel und traf bereits in seinem ersten Ligaspiel.

Der 23-jährige Stürmer zog sich am Samstag im Heimspiel gegen St. Gallen (1:2 - Ademi traf) eine Kapselverletzung an der linken Schulter zu, wie der Club am Mittwoch mitteilte.

Damit fehlt Ademi Basel auch in den Champions-League-Qualifikationsspielen am 7. (heim) und 13. August (auswärts) gegen Österreichs Fußball-Vizemeister LASK.

Die Schweizer setzten sich, angetrieben vom eigenen Publikum, in der Champions-League-Qualifikation gegen das favorisierte PSV Eindhoven durch.

LASK - FC Basel: Champions-League-Qualifikation - Termin, Ort