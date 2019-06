Europa-League-Qualifikation: Auf diesen Gegner trifft der SK Sturm Graz

Der SK Sturm Graz qualifizierte sich via Play-Off für die Teilnahme an der Europa-League-Quali. Die Grazer steigen in der zweiten Runde ein, entgehen als gesetztes Team aber einem stärkeren Gegner.

Die Auslosung am heutigen Mittwoch ergab in Nyon in der Schweiz ein am Papier leichteres Los für die Grazer: der Sieger der Qualifikations-Partie zwischen Barry Town United (WAL) oder Cliftonville (NIR) trifft auf FK Haugesund (NOR). Wiederum der Sieger dieses Duells spielt dann gegen Sturm.

Sturm bestreitet das Hinspiel auswärts am 25. Juli, am 1. August steigt das Rückspiel.

Überheblichkeit ist dennoch fehl am Platz, bedenkt man die herbe Abfuhr, die die Grazer letztes Jahr in der Europa-League-Quali kassierten: in der dritten Runde verlor man mit dem Gesamtscore von 0:7 gegen den AEK Larnaka aus Zypern.

Spielplan in der Europa League 2019/20