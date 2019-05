Europa-League-Finale: FC Chelsea - FC Arsenal im kostenlosen Livestream

Das Europa-League-Finale am Mittwoch wird zum London-Derby: Der FC Chelsea trifft in Baku um 21:00 Uhr auf den FC Arsenal. Mit SPOX Österreich und unserem Partner PULS 4 kannst du den Kracher (ausschließlich in Österreich) hier im GRATIS-LIVESTREAM mitverfolgen. Sollte der Stream nicht funktionieren, versuche es bitte mit einem anderen Browser (am besten Firefox). Zudem muss der Ad-Blocker deaktiviert sein.

Der FC Arsenal eliminierte Valencia im Halbfinale deutlich mit einem Gesamtscore von 7:3, die Blues setzten sich gegen Adi Hütters Eintracht Frankfurt im Elfmeterschießen durch.

Für Arsenal steht nun viel auf dem Spiel: Während Chelsea bereits für die kommende Champions-League-Saison über die Liga qualifiziert ist, müssen die Gunners das Finale für sich entscheiden, um in die lukrative Königsklasse zurückzukehren.

© getty

FC Chelsea - FC Arsenal: Wo kann ich das Europa-League-Finale im Livestream sehen?

Die Partie wird in Österreich live im TV auf PULS 4 übertragen, SPOX Österreich bietet das Duell zwischen Chelsea und Arsenal wie auch alle folgenden PULS 4-Livespiele, im kostenlosen Livestream an. Die Übertragung beginnt am Mittwoch um 20:15 Uhr.

Die Übertragung der heutigen Partie