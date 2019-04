FC Arsenal - SSC Napoli: Das Europa-League-Topspiel im gratis LIVESTREAM auf SPOX Österreich

Am Donnerstag um 21:00 Uhr empfängt der englische Traditionsverein Arsenal FC im Europa-League-Viertelfinale Red-Bull-Salzburg-Bezwinger SSC Napoli. Mit SPOX Österreich und unserem Partner PULS 4 kannst du den Kracher hier im GRATIS-LIVESTREAM mitverfolgen. Sollte der Stream nicht funktionieren, versuche es bitte mit einem anderen Browser (am besten Firefox). Zudem muss der Ad-Blocker deaktiviert sein.

Eine klare Favoritenrolle ist am Donnerstagabend im Emirates Stadium kaum erkennbar. Der FC Arsenal eliminierte im Achtelfinale den französischen Vertreter Stade Rennes, Carlo Ancelottis Napoli bugsierte Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg aus dem Bewerb.

© getty

In der Liga liegen die Londoner aktuell auf dem fünften Tabellenplatz, drei Punkte hinter dem Drittplatzierten FC Chelsea - jedoch hat Arsenal noch eine Partie in der Hinterhand. Die Neapolitaner sind in der Serie A zwar erster Juventus-Verfolger, auf die Alte Dame fehlen jedoch schon 20 Zähler.

FC Arsenal vs. SSC Neapel: Wo kann ich das Europa-League-Spiel im Livestream sehen?

Die Partie wird in Österreich live im TV auf PULS 4 übertragen, SPOX Österreich bietet das Duell zwischen Arsenal und Napoli, wie auch alle folgenden PULS 4-Livespiele, im kostenlosen Livestream an. Die Übertragung beginnt am Donnerstag um 20:15 Uhr.

Arsenal vs. Napoli: Mögliche Aufstellungen

Arsenal: Cech - Mustafi, Sokratis, Monreal - Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac - Iwobi, Mkhitaryan - Aubameyang;

Napoli: Meret - Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Hysaj - Allan, Ruiz - Zielenski, Callejon - Mertens, Milik;

Die Übertragung der heutigen Partie