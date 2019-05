Europa League: Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea im kostenlosen Livestream

Am Donnerstag um 21:00 Uhr kreuzen Eintracht Frankfurt und FC Chelsea im Europa-League-Halbfinal-Hinspiel die Klingen. Mit SPOX Österreich und unserem Partner PULS 4 kannst du den Kracher (ausschließlich in Österreich) hier im GRATIS-LIVESTREAM mitverfolgen. Sollte der Stream nicht funktionieren, versuche es bitte mit einem anderen Browser (am besten Firefox). Zudem muss der Ad-Blocker deaktiviert sein.

Die Ausgangslage vor dem Europa-League-Schlager? Die finanzstarken Blues sind auf dem Papier wohl leichter Favorit. Doch die Frage bleibt offen: Wie gut besteht das phasenweise fragile Ballbesitzspiel von Chelsea-Trainer Maurizio Sarri gegen das intensive Pressing von Eintracht-Coach Adi Hütter? Auf den Premier-League-Giganten wartet in der Commerzbank Arena auf jeden Fall ein heißer Tanz.

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea: Wo kann ich das Europa-League-Spiel im Livestream sehen?

Die Partie wird in Österreich live im TV auf PULS 4 übertragen, SPOX Österreich bietet das Duell zwischen Eintracht und Chelsea, wie auch alle folgenden PULS 4-Livespiele, im kostenlosen Livestream an. Die Übertragung beginnt am Donnerstag um 20:15 Uhr.

© getty

Die Übertragung der heutigen Partie