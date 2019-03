Die Stimmen zu Salzburgs klarer Niederlage im Europa-League-Achtelfinale beim SSC Napoli

Viel Aufwand, wenig Ertrag. Dieses Fazit könnten die Salzburger nach dem 0:3 in Neapel ziehen. Trotz guter Möglichkeiten blieb den Bullen im Europa-League-Achtelfinalhinspiel ein Auswärtstor verwehrt. Die Ausgangslage für das Rückspiel kommende Woche ist damit alles andere als günstig.

"Es ist sehr ärgerlich. Wir haben unsere Stärken nicht auf den Platz gebracht", meinte Stefan Lainer und führte aus: "Wir wollten noch aggressiver und bissiger in die Zweikämpfe gehen. Wir sind in der ersten Halbzeit zwar gut gestartet, haben aber dann zu viel Raum gelassen. Gegen so eine Klassemannschaft wird das gleich bestraft."

Der Verteidiger, im Sommer selbst beinahe in Neapel gelandet wäre, machte viele Dinge aus, die man im Rückspiel besser machen könne. Er vertraut aber auf die Unterstützung des Salzburger Anhangs. "Wir können mit den Fans im Rücken noch zulegen, haben heute nicht alles gezeigt. Es müssen ein paar Dinge besser werden, dann kann auch noch Napoli ins Wanken geraten."

Napoli erteilt Lehrstunde: Die Noten für die Salzburg-Kicker © GEPA 1/13 Für Salzburg war Neapel auswärts eine Nummer zu groß. Der österreichische Meister verliert verdient mit 0:3 und kassierte eine Lehrstunde. Die Salzburger konnten ihre Stärken nie richtig ausspielen. Das spiegelt sich naturgemäß auch in den Noten wieder. © GEPA 2/13 Alexander Walke (Note= 3): Ihm ist an der bitteren Niederlage kein Vorwurf zu machen, hatte de fakto bei keinem Gegentor eine wirkliche Chance. © GEPA 3/13 Andreas Ulmer (Note= 3-): in seinem 95. Europa-Cup-Spiel nicht so souverän wie gewohnt, sah vor dem 0:2 nicht gut aus, als er den Ball direkt zu einem Kontrahenten klärte. © GEPA 4/13 Jerome Onguene (Note= 5): leider komplett neben der Spur, unübersehbare Schwächen beim Stellungsspiel, antizipierte vor allem beim ersten Gegentor schlecht. Das Eigentor rundet seine schwache Leistung ab. © getty 5/13 Andre Ramalho (Note= 4-): bei aller Stärke ist Ramalho leider immer wieder für einen Bock gut, bekam als Abwehr-Chef die Defensive nie in den Griff. Eine Klärungsaktion in Minute 69 ist ihm aber hoch anzurechnen. © getty 6/13 Stefan Lainer (Note= 4): war in diesem für ihn so besonderen Spiel hauptsächlich damit beschäftigt, Defensiv-Aufgaben zu lösen. Wirkte beizeiten aber ebenso wie die komplette Abwehr überfordert mit der Zielstrebigkeit der Napoli-Offensive. © GEPA 7/13 Zlatko Junuzovic (Note= 3-): nach 61 Minuten war Schluss für Junuzovic, hatte bis dahin sowohl offensiv als auch in der Rückwärtsbewegung seine liebe Not mit den hervorragend aufgelegten Italienern. © getty 8/13 Diadie Samassekou (Note= 5): ungewohnt viele Ballverluste, wirkte überfordert mit der neapolitanischen Offensiv-Power. Seine Schlampigkeit wurde von Neapel eiskalt ausgenutzt. © GEPA 9/13 Xaver Schlager (Note= 4): das Salzburger Gegenpressing funktionierte vor allem in Hälfte Eins überhaupt nicht, Schlager war zwar außerordentlich bemüht, bis auf einen Energieanfall glückte ihm aber nichts. © GEPA 10/13 Munas Dabbur (Note= 4): die bärenstarke Napoli-Defensive um Koulibaly und Maksimovic hatte Salzburgs Top-Torjäger im Griff, einen einzigen Stich machte er zu Beginn von Halbzeit Zwei, war aber nicht von Erfolg gekrönt. © GEPA 11/13 Patson Daka (Note= 5): war er im Heimspiel gegen Brügge noch der Gefahrenherd der Salzburger, so wurde er diesmal von Neapel erfolgreich komplett abmontiert. Hatte bis zu seiner Auswechslung die wenigsten Ballaktionen aller Spieler. © GEPA 12/13 Hannes Wolf (Note= 2): mutiges und dynamisches Spiel, fand aber in Neapels Schrank Koulibaly seinen Meister. Kam zu selten ins letzte Drittel und wurde erfolgreich daran gehindert, sein Spiel aufzuziehen, wenngleich er viele Zweikämpfe führte. © GEPA 13/13 Wechselspieler: Fredrik Gulbrandsen für Patson Daka (61.), Enock Mwepu für Zlatko Junuzovic (61.), Takumi Minamino für Munas Dabbur (76.).

Ramalho: "Müssen uns in allen Bereichen verbessern"

Auch Andre Ramalho trauerte den eigenen Möglichkeiten nach und beklagte, dass man Napoli zu viel ermöglichte. "Wir waren glücklos oder ineffizient. Wir haben ein paar gute Phasen im Spiel gehabt, aber in diesen die Chancen nicht genutzt. Wir hätten zumindest ein Tor schießen sollen", so der Brasilianer. "Gleichzeitig haben wir hinten zu viele Chancen zugelassen. Für das Rückspiel müssen wir uns in allen Bereichen verbessern. Die Fans können sicher sein, dass wir nicht aufgeben werden. Wir werden unsere Leistung bringen und im Rückspiel alles geben. Die Hoffnung ist da."

Coach Marco Rose sah eine extrem bittere Partie, in der mehr drinnen gewesen wäre. "Auf diesem Niveau musst du in jeder Minute um das Gefühl kämpfen, im Spiel zu sein. Wir hatten die Chance auf das schnelle Tor, dann bekommen wir das Gegentor und das löst etwas bei den Jungs aus", meinte der Deutsche. "Bis zur Pause war es danach schwierig, es hat die Überzeugung gefehlt und deswegen ist offensiv ist wenig zusammengelaufen. Wir hatten viele leichte Ballverluste."[compopnent]

Die zweite Halbzeit hat der Salzburger Trainer als "offenen Schlagabtausch" wahrgenommen. "Es hätte auch höher ausgehen können, wir hätten aber auch drei Tore machen können", so Rose.

Sein Gegenüber wollte sich trotz der guten Ausgangsposition noch nicht zum Aufstieg gratulieren lassen. "Es war schon gut, es war nicht leicht. Am Ende hat Salzburg viel Druck gemacht, sie hätten auch ein Tor erzielen können. Da hatten wir Glück. Es war aber nur die erste Hälfte, es gibt noch ein Rückspiel. Ein 3:0 reicht nicht, wir müssen noch einmal alles geben", versicherte Carlo Ancelotti.