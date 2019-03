Europa-League-Achtelfinale: SSC Napoli gewinnt Hinspiel gegen Red Bull Salzburg klar

Red Bull Salzburg steht im Achtelfinale der UEFA Europa League eine Mammutaufgabe bevor. Nach einem 0:3 im Hinspiel beim SSC Napoli (die Highlights gibt's ab 00:01 Uhr auf SPOX) brauchen die Bullen im Heimspiel schon ein Wunder, um den Aufstieg noch zu schaffen.

Die Salzburger begannen im Stadio San Paolo kompakt und konnten in den ersten Minuten auch für Nadelstiche sorgen. Wolf hatte in Minute 5 nach einem Konter aus 17 Metern die beste Chance, fand in Keeper Meret aber seinen Meister. Wenig später versuchte sich auch Dabbur an einer Direktabnahme, der italienische Schlussmann war allerdings erneut zur Stelle.

Danach zogen die Hausherren das Tempo merklich an und provozierten so die Führung. Nach einem perfekten Pass von Mertens auf Milik ließ der Pole den herauslaufenden Walke aussteigen und schob das Leder anschließend aus über die Linie (10.).

Die Mannen vom Vesuv ließen danach nicht locker und konnten in Person von Fabian Ruiz nachlegen. Nach Vorlage von Callejon zog der Spanier von halbrechts am Strafraum aus 17 Metern volley ab, der Ball bahnte sich den Weg durch die zahlreichen Beine und schlug links im Eck ein (18.).

Zur Halbzeit stand es dementsprechend und verdientermaßen 2:0 für die Italiener, die spätestens mit der Führung das Momentum an sich gerissen hatten. Salzburg konnte zwar ab und an das gefürchtete Pressing aufziehen, doch nach Ballgewinnen ging dieser zumeist relativ leicht wieder verloren.

Napoli drückt nach der Pause auf die Entscheidung

Die zweite Halbzeit brachte für die Bullen beinahe den schnellen Anschlusstreffer, Dabbur traf die Kugel aus guter Position aber nicht voll. Auf der Gegenseite blieb auch Napoli gefährlich, für ihren nächsten Treffer benötigte der SSC aber die Hilfe eines Salzburger Verteidigers. Nach einer Rui-Flanke von links köpfte Onguene aus etwa fünf Metern Entfernung den Ball unhaltbar für Walke ins eigene Tor (58.). Napoli erteilt Lehrstunde: Die Noten für die Salzburg-Kicker © GEPA 1/13 Für Salzburg war Neapel auswärts eine Nummer zu groß. Der österreichische Meister verliert verdient mit 0:3 und kassierte eine Lehrstunde. Die Salzburger konnten ihre Stärken nie richtig ausspielen. Das spiegelt sich naturgemäß auch in den Noten wieder. © GEPA 2/13 Alexander Walke (Note= 3): Ihm ist an der bitteren Niederlage kein Vorwurf zu machen, hatte de fakto bei keinem Gegentor eine wirkliche Chance. © GEPA 3/13 Andreas Ulmer (Note= 3-): in seinem 95. Europa-Cup-Spiel nicht so souverän wie gewohnt, sah vor dem 0:2 nicht gut aus, als er den Ball direkt zu einem Kontrahenten klärte. © GEPA 4/13 Jerome Onguene (Note= 5): leider komplett neben der Spur, unübersehbare Schwächen beim Stellungsspiel, antizipierte vor allem beim ersten Gegentor schlecht. Das Eigentor rundet seine schwache Leistung ab. © getty 5/13 Andre Ramalho (Note= 4-): bei aller Stärke ist Ramalho leider immer wieder für einen Bock gut, bekam als Abwehr-Chef die Defensive nie in den Griff. Eine Klärungsaktion in Minute 69 ist ihm aber hoch anzurechnen. © getty 6/13 Stefan Lainer (Note= 4): war in diesem für ihn so besonderen Spiel hauptsächlich damit beschäftigt, Defensiv-Aufgaben zu lösen. Wirkte beizeiten aber ebenso wie die komplette Abwehr überfordert mit der Zielstrebigkeit der Napoli-Offensive. © GEPA 7/13 Zlatko Junuzovic (Note= 3-): nach 61 Minuten war Schluss für Junuzovic, hatte bis dahin sowohl offensiv als auch in der Rückwärtsbewegung seine liebe Not mit den hervorragend aufgelegten Italienern. © getty 8/13 Diadie Samassekou (Note= 5): ungewohnt viele Ballverluste, wirkte überfordert mit der neapolitanischen Offensiv-Power. Seine Schlampigkeit wurde von Neapel eiskalt ausgenutzt. © GEPA 9/13 Xaver Schlager (Note= 4): das Salzburger Gegenpressing funktionierte vor allem in Hälfte Eins überhaupt nicht, Schlager war zwar außerordentlich bemüht, bis auf einen Energieanfall glückte ihm aber nichts. © GEPA 10/13 Munas Dabbur (Note= 4): die bärenstarke Napoli-Defensive um Koulibaly und Maksimovic hatte Salzburgs Top-Torjäger im Griff, einen einzigen Stich machte er zu Beginn von Halbzeit Zwei, war aber nicht von Erfolg gekrönt. © GEPA 11/13 Patson Daka (Note= 5): war er im Heimspiel gegen Brügge noch der Gefahrenherd der Salzburger, so wurde er diesmal von Neapel erfolgreich komplett abmontiert. Hatte bis zu seiner Auswechslung die wenigsten Ballaktionen aller Spieler. © GEPA 12/13 Hannes Wolf (Note= 2): mutiges und dynamisches Spiel, fand aber in Neapels Schrank Koulibaly seinen Meister. Kam zu selten ins letzte Drittel und wurde erfolgreich daran gehindert, sein Spiel aufzuziehen, wenngleich er viele Zweikämpfe führte. © GEPA 13/13 Wechselspieler: Fredrik Gulbrandsen für Patson Daka (61.), Enock Mwepu für Zlatko Junuzovic (61.), Takumi Minamino für Munas Dabbur (76.).

Besser machte es sein Kollege Ramalho, der in der 69. Minute einen Callejon-Schuss für den geschlagenen Walke von der Linie kratzte. Es war der Auftakt zu einer Reiher weiterer guter Möglichkeiten für die Neapolitaner. So verpasste Milik nach Stellungsfehler von Ramalho nur haarscharf das Tor.

Salzburg blieb zwar sehr bemüht, setzte aber mehrere Schüsse von der Strafraumgrenze knapp am Kasten vorbei. Die größte Chance auf das so wichtige Auswärtstor fand Joker Gulbrandsen vor, der aus 10 Metern aber direkt auf Tormann Meret schoss.

Zwei Neapolitaner gesperrt

Ein kleiner Lichtblick für den österreichischen Meister könnten die Ausfälle der Napoli-Innenverteidigung für das Rückspiel sein. Sowohl Abwehrchef Koulibaly als auch Nebenmann Maksimovic sahen die Gelbe Karte und fehlen dadurch gesperrt. Allerdings trifft auf Salzburger Seite Schlager dasselbe Schicksal.

Das Rückspiel steigt kommende Woche, am Donnerstag dem 14. März, um 18:55 Uhr.