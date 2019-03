Red Bull Salzburg ohne Zlatko Junuzovic in Rückspiel gegen Napoli

Red Bull Salzburg geht ohne Zlatko Junuzovic in die 0:3-Aufholjagd im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Europa-League am Donnerstag (18.55 Uhr/im kostenlosen Livestream auf SPOX Österreich) gegen SSC Napoli. Wie die "Bullen" am Dienstag mitteilten, verhindern muskuläre Probleme im Oberschenkel den Einsatz des Mittelfeldroutiniers.

Weiters fehlen Innenverteidiger Marin Pongracic, der ebenfalls an einer Oberschenkelblessur laboriert, und der gelbgesperrte Mittelfeldakteur Xaver Schlager.

Die Partie gegen Italiens Tabellenzweiten in der Red-Bull-Arena von Wals-Siezenheim ist mit 29.520 Zuschauern zum zweiten Mal in der laufenden Saison ausverkauft. Schon in der EL-Gruppenphase war das Heimspiel gegen RB Leipzig (1:0) vor vollem Haus über die Bühne gegangen.