Highlights: SSC Napoli - FC Red Bull Salzburg, die Tore im Video

Am Donnerstagabend musste der FC Red Bull Salzburg im Achtelfinalhinspiel der UEFA Europa League beim SSC Napoli eine bittere Niederlage einstecken. Nach dem 0:3 in Neapel brauchen die Bullen beim Rückspiel in Salzburg schon ein Wunder. In diesem Artikel könnt ihr alle Highlights des Hinspiels zwischen Napoli und Salzburg in der Video-Zusammenfassung anschauen.

SSC Napoli vs. Red Bull Salzburg: Highlights und Tore im Video

SPOX zeigt die Highlights der UEFA Europa League bereits um 0.01 Uhr des Folgetages kostenlos. Daher hat SPOX Österreich nach jedem Spieltag im Europacup die Highlights der Salzburger Bullen im Angebot.

Auch die Situation mit der Live-Übertragung hat sich zur Saison 2018/19 geändert: So werden alle Spiele der Europa League in Deutschland und Österreich auf DAZN gezeigt. In Österreich hingegen überträgt SPOX/AT ausgewählte Highlight-Spiele im Livestream. Außerdem hat PULS 4 die Rechte für die Live-Übertragung einzelner Spiele.

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich hat DAZN zu allen Spielen Highlights im Programm. DAZN, das neben der Europa League auch Spiele der Champions League live zeigt, kostet monatlich nur 9,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar.