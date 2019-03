Christoph Leitgeb über EL-Treffer: „Wäre Multimillionär“

Christoph Leitgeb hat im EL-Rückspiel gegen Napoli einen unerwarteten Kurzeinsatz mit einem Tor gekrönt. Das Salzburger Urgestein sorgte mit seinem Treffer zum 3:1 in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt einer stimmungsvollen Partie.

"Hätte man vor der Partie auf ein Tor von mir gewettet, wäre man wahrscheinlich Multimillionär geworden", sagte Leitgeb nach der Partie mit einem Augenzwinkern. "Es macht mich stolz. Ich habe gewusst, wenn nicht mehr allzu viel möglich ist, dass der Trainer mit eine Chance geben wird. Ich hoffe, ich habe ihm das zurückgezahlt."

Leitgebs Trainer Marco Rose zeigte sich begeistert über den Kurzeinsatz des 33-Jährigen. "Ich freue mich riesig für Leiti, dass er sich heute in den Kader gespielt hat. Grundsätzlich würde ich ihn gerne viel öfter mitnehmen, aber wir wissen, dass wir viele junge Spieler haben, die wir gerne nachhaltig entwickeln wollen", spricht Rose den Kampf um die Plätze in der Startelf an.

Am Donnerstag gab Rose etwa Dominik Szoboszlai von Beginn an eine Chance. Der 18-Jährige nutzte diese eindrucksvoll, bereitete den Treffer zum 1:1 vor und hatte auch in der Entstehung des zweiten Salzburger Treffers seine Beine im Spiel.

Rose ist dennoch froh, Leitgeb in seinem Team zu wissen. "Er ist jeden Tag im Training voll da, gibt Gas, versprüht gute Laune und hilft den jungen Spielern. Für mich ist es deshalb eine absolute Genugtuung, dass Leiti spielen durfte. Dass er noch getroffen hat, ist großartig", sagte Rose.

Red Bull Salzburg - SSC Napoli: Die Noten zum Spiel © GEPA 1/15 Red Bull Salzburg besiegt das italienische Spitzenteam SSC Napoli verdient mit 3:1 - Dabbur, Gulbrandsen und Leitgeb sorgten für die Tore. SPOX benotet den Auftritt der Bullen - mit dem jungen Szoboszlai im Rampenlicht. © GEPA 2/15 Alexander Walke (Note=3): Beim 0:1 von Ulmer und Onguene abgeschossen, seine Brustabwehr wurde zur perfekten Vorlage für Milik. Begann die 2. Hälfte fast mit einem Desaster: Eine Hereingabe rutschte durch die Beine, er konnte den Ball aber knapp retten. © GEPA 3/15 Stefan Lainer (Note=2+): War deutlich aktiver als Ulmer auf der linken Seite und extrem offensiv ausgerichtet. Machte unglaublich viele Meter, erkämpfte sich häufig den Ball und scheute sich nicht davor, ins Dribbling zu gehen. © GEPA 4/15 Jerome Onguene (Note=3): Stand beim Klärungsversuch von Ulmer vor dem 0:1 im Weg. Blockte einen Schuss ab, sah in der 42. Minute nach einer persönlichen Fehde mit Callejon die Gelbe Karte. © GEPA 5/15 Andre Ramalho (Note=2-): Ein ganz schlimmer Ballverlust in der 28. Minute wurde von Napoli nicht zu Ende gespielt. Abgesehen von dem Fauxpas eine starke Leistung. Erkämpfte sich so oft den Ball wie kein anderer Spieler auf dem Platz (13). © GEPA 6/15 Andreas Ulmer (Note=2): Über seine Seite liefen nicht so viele Angriffe wie auf rechts. Herrliche Hereingabe auf Gulbrandsen zum 2:1. Verlor keinen seiner vier Zweikämpfe. © GEPA 7/15 Diadie Samassekou (Note=2-): Sah die Gelbe Karte in der 56. Minute, agierte unauffällig. War der einzige Spieler in der Startelf, der keine Torschussbeteiligung vorweisen kann. Gewann 58 Prozent seiner Zweikämpfe. © GEPA 8/15 Enock Mwepu (Note=3-): Sorgte für jenen Ballverlust, der zum 0:1 führte. Gewann nur 44 Prozent seiner Zweikämpfe, wurde in der 59. Minute für Gulbrandsen ausgewechselt. © GEPA 9/15 Dominik Szobolszai (Note=1-): War in der Anfangsphase kaum zu sehen, hatte mit seinem Ballgewinn und dem Assist auf Dabbur großen Anteil am 1:1. Von da an einer der besten Offensivkräfte, musste in Minute 74 für Leitgeb weichen. © GEPA 10/15 Hannes Wolf (Note=2-): 33 seiner 37 Pässe spielte der Edelzangler in der gegnerischen Hälfte - Zahlen, die für seine offensive Ausrichtung sprechen. Kurbelte vor dem Dreiermittelfeld, war aber nicht ganz so auffällig wie so oft. © GEPA 11/15 Takumi Minamino (Note=2-): Gab in der ersten Halbzeit einen gefährlichen Schuss ab und lieferte hohes Laufpensum. Zweikampfquote mit 80 Prozent für einen Offensivmann ganz stark – spielte am Ende im Mittelfeld. © GEPA 12/15 Munas Dabbur (Note=2-): Mit einer herrlichen Körpertäuschung schob er lässig zum 1:1 ein und behauptete sich an der Spitze der EL-Torschützenliste. Abgesehen davon wenig vom Glück verfolgt, hatte gegen die kompakte Abwehr Napolis einen schweren Stand. © GEPA 13/15 Fredrik Gulbrandsen (Note=1-): Sorgte nach seiner Einwechslung für merklich neuen Schwung in der Offensive. Versenkte den Stanglpass von Ulmer eiskalt zum 2:1. Füllte seine Joker-Rolle perfekt aus. © GEPA 14/15 Erling Braut Haland (Note = zu kurz eingesetzt) © GEPA 15/15 Christoph Leitgeb (Note = zu kurz eingesetzt)

Christoph Leitgeb vor Karriereende?

"Die Konkurrenz im Mittelfeld ist halt groß", weiß auch Leitgeb, der in seinem 74. Europacup-Spiel sein zweites Tor erzielte. Sein bislang einziger Treffer gelang ihm vor fast zwölf Jahren, im August 2007 in der CL-Quali für Salzburg gegen Ventspils.

"Es war ein schönes Gefühl, denn so oft spiele ich auch nicht. Vor so einer Kulisse war es für mich persönlich toll. Es war ein kleines Highlight", sagte Leitgeb.

Angesprochen auf die Frage, ob es sein letztes Spiel im Europacup gewesen sein könnte, sagte er: "Mal schauen. So viele werden nicht mehr dazukommen." Sein Vertrag bei Salzburg läuft in etwas mehr als drei Monaten aus.