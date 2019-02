SK Rapid scheitert an Inter Mailand: Chancenlos im San Siro

Der SK Rapid Wien ist am Donnerstagabend in der UEFA Europa League ausgeschieden. Im Gegensatz zu Red Bull Salzburg mussten sich die Hütteldorfer nach einem Heim-0:1 im Rückspiel des Sechzehntelfinals bei Inter Mailand trotz überragender Stimmung der Rapid-Fans mit 0:4 (0:2) geschlagen geben, womit die Italiener mit einem Gesamtscore von 5:0 die Oberhand behielten.

Das Duell war nach Treffern von Matias Vecino (11.) und Andrea Ranocchia (18.) bereits früh entschieden. In der zweiten Hälfte legten Ivan Perisic (80.) und Matteo Politano (87.) nach.

Bei Rapid gab es im Vergleich zum 0:1 vor einer Woche in Wien drei Änderungen in der Startformation. Der etatmäßige Kapitän Stefan Schwab war wohl auch im Hinblick auf das Liga-Duell mit Red Bull Salzburg zunächst nur Ersatz.

Von der Bank aus musste der Mittelfeldspieler zuschauen, wie es mit dem Traum vom "Wunder von Mailand" schnell vorbei war. In der elften Minute brachte Antonio Candreva einen Stanglpass von Perisic aus kurzer Distanz nicht im Tor unter, Vecino kam aus dem Hinterhalt und traf ins lange Eck.

Inter trotz Führung weiterhin druckvoll

Sieben Minuten später folgte die nächste kalte Dusche für Rapid. Klärungsversuche von Srdan Grahovac und Maximilian Hofmann misslangen, woraufhin Ranocchia den Ball volley aus knapp 20 Metern im Eck versenkte.

Im Gegensatz zum Duell in Wien, wo sich Inter nach dem 1:0 mit Verwaltungstätigkeiten begnügte, drückten die "Nerazzurri" diesmal auch nach der Führung aufs Tempo. Ein Schuss von Marcelo Brozovic aus guter Position ging deutlich drüber (26.), auch Candreva beförderte den Ball aus wenigen Metern über die Latte, nachdem Goalie Richard Strebinger einen Perisic-Schuss nicht hatte bändigen können (41.).

Rapid kam vor der Pause nur einmal gefährlich vors gegnerische Tor: Nach einem Fehler von Ranocchia tauchte Andrija Pavlovic allein vor Inter-Keeper Samir Handanovic auf, schoss aus spitzem Winkel allerdings am langen Eck vorbei.

Mauro Icardi sieht Inter-Kantersieg gegen Rapid

Es sollte Rapids einzige zwingende Chance des Abends bleiben. Inter blieb vor den Augen des angeblich verletzten Ex-Kapitäns Mauro Icardi und dessen temperamentvoller Ehefrau Wanda auch nach dem Seitenwechsel in der Defensive konzentriert und im Spiel nach vorne engagiert. In der 55. Minute bändigte Strebinger einen Kopfball von Lautaro Martinez, in der 69. Minute zielte Perisic am langen Eck vorbei.

Elf Minuten danach sorgte der überragende kroatische Teamspieler auf sehenswerte Art und Weise für das 3:0. Nach Pass von Candreva zog Perisic allein aufs Tor, überspielte Strebinger und lupfte den Ball ins Tor - die zurückgeeilten Thomas Murg und Mert Müldür hatten das Nachsehen. In der 87. Minute bereitete Perisic das Tor zum Endstand des eingewechselte Politano mustergültig vor.

Rapid hatte in der zweiten Hälfte mit Ausnahme eines von Handanovic mühelos gefangenen Weitschusses von Dejan Ljubicic (73.) nichts zu bieten und verlor obendrein Murg. Der Flügelspieler verletzte sich rund zehn Minuten vor Schluss am Knöchel, Rapid hatte das Austauschkontingent bereits ausgeschöpft und beendete das Match mit zehn Spielern.

Inter Mailand - SK Rapid Wien 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Vecino (11.), 2:0 Ranocchia (18.), 3:0 Perisic (80.), 4:0 Politano (86.)