Red-Bull-Salzburg-Trainer Marco Rose vor Brügge-Duell: "Mannschaft muss Energie auf Fans übertragen"

Nach dem 1:2 in Brügge steht Fußball-Serienmeister Salzburg in der Europa League unter Druck. Die "Bullen" brauchen im Heimrückspiel am Donnerstag (18.55 Uhr/LIVE und EXKLUSIV auf DAZN) zumindest einen Treffer, um den Aufstieg ins Achtelfinale zu fixieren. "Wir werden aufs Gaspedal steigen", gelobte Coach Marco Rose. Er muss dabei aber auf Stürmer Fredrik Gulbrandsen und Innenverteidiger Andre Ramalho verzichten.

Gulbrandsen laboriert an einer Oberschenkelverletzung und könnte etwa von Takumi Minamino vertreten werden. Oder aber die vielversprechende 18-jährige Winter-Verpflichtung Erling Haaland kommt nach einem Kurzeinsatz im Cup erstmals von Beginn an zum Zug. Fix muss auch der gelbgesperrte Ramalho passen. Dessen eigentlicher Partner in der Innenverteidigung, Marin Pongracic, ist an der Wade blessiert. Rose zeigte sich aber optimistisch. In jedem Fall stehen mit Jerome Onguene und Neuzugang Albert Vallci zwei Alternativen zur Verfügung.

Rose, der eine Woche zuvor seine erste Pflichtspielniederlage in der laufenden Saison hinnehmen hatte müssen, erwartete ein "K.o.-Duell auf hohem Niveau" und hoffte auf gefüllte Tribünen in der 29.520er-Arena. Am Donnerstag waren nach Clubangaben rund 23.500 Karten abgesetzt. "Wir haben alle Chance vor vollem Haus. Die Mannschaft muss ihre Energie auf die Fans übertragen", stellte der Deutsche klar. Zupass käme seiner Truppe zudem, dass man diesmal keinen Kaltstart hinlegen muss. "Wir sind eine Woche weiter, haben mehr Spiele in den Beinen."

Österreichs größte Sternstunden in Europa © GEPA 1/15 Österreichische Vereine erlebten schon zahlreiche Sternstunden in Europa. Vor den Europa-League Duellen von Rapid gegen Inter und Salzburg gegen Brügge werfen wir einen Blick auf die größten Erfolge in internationalen Bewerben. © getty 2/15 Europa-League-Achtelfinale 2017/18: Nach dem 2:1-Sieg beim Hinspiel reicht Salzburg vor eigenem Publikum ein 0:0 um den BVB zu eliminieren, und erstmals den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen. © GEPA 3/15 In der Saison 68/69 setzte sich Rapid nach zwei überragenden Leistungen im Europapokal der Landesmeister-Achtelfinale gegen Real Madrid durch (1:0 und 1:2). Im Viertelfinale folgte das Aus gegen Manchester United (0:0 und 0:3). © GEPA 4/15 In der Saison 93/94 zog Salzburg ins UEFA-Cup-Finale ein. Ganz groß: Im Achtelfinale wurde nach einem 0:2 bei Sporting die Partie in der Verlängerung gedreht. Dann wurden Frankfurt und Karlsruhe bezwungen. Im Finale unterlag Salzburg erst Inter Mailand. © GEPA 5/15 Im Europapokal der Landesmeister in der Saison 58/59 verlor der Wiener Sportklub gegen Juventus im Hinspiel mit 1:3, zerstörte die Turiner im Rückspiel hingegen mit 7:0. Zwei Runden später folgte gegen Real Madrid das Aus. © GEPA 6/15 Prohaskas Austria zauberte sich 77/78 ins Europapokal der Pokalsieger-Finale. Cardiff, Kosice, Hajduk und Dinamo Moskau wurden eliminiert. Im Finale wurden die Veilchen vom RSC Anderlecht (0:4) gestoppt. © GEPA 7/15 Im November 1956 besiegte Rapid nach einer 2:4-Niederlage im Hinspiel Real mit 3:1. Auswärtstorregel gab es damals noch keine – sonst wäre Rapid aufgestiegen. Das Entscheidungsspiel ging vor 90.000 Zuschauern in Madrid 0:2 verloren. © GEPA 8/15 Im Februar 2014 demütigte Red Bull Salzburg das legendäre Ajax Amsterdam in der Europa-League-K.o-Phase mit 3:0 und 3:1. Die überragenden Akteure: Mane, Kampl, Soriano und Alan. © GEPA 9/15 1987 zog der FC Tirol ins Halbfinale des UEFA Cups ein: Die Innsbrucker besiegten den FC Torino nach einem 0:0 im Hinspiel sensationell mit 2:1. Hansi Müller und Peter Pacult trafen. Im Halbfinale schied man gegen Göteborg aus. © GEPA 10/15 Unter Ivan Osim feierte Sturm zahlreiche internationale Erfolge. Der wohl Größte: CL-Gruppensieger in der Saison 2000/2001 nach einem sensationellen 2:2 bei Galatasaray. Noch in der Gruppe: Glasgow Rangers und Monaco. © GEPA 11/15 Nach einem 2:0-Sieg in Zagreb musste die Austria um den Einzug in die CL-Gruppenphase zittern: Die Kroaten führten in Wien bereits mit 3:1. Doch dann gelang Kienast in der Schlussphase der Anschlusstreffer, der die Veilchen in die Gruppenphase bugsierte. © GEPA 12/15 In der Saison 95/96 marschierte Rapid bis ins Finale der Europapokal der Pokalsieger. Auf dem Weg wurden Sporting, Dinamo Moskau und Feyenoord ausgeschalten. Im Finale scheiterte Rapid knapp mit 0:1 an PSG rund um Youri Djorkaeff. © GEPA 13/15 Dabei war Rapid schon 84/85 im Europa Pokal der Pokalsieger-Finale. Die Sternstunde im Viertelfinale: Nach einem 0:3 in Dresden wurden die Deutschen im Rückspiel mit 5:0 aus dem Stadion gefegt. Im Finale unterlag Rapid Everton mit 1:3. © GEPA 14/15 Zweimal binnen zwei Jahren eliminierte der SK Rapid den Favoriten Aston Villa. Erstmals in der Saison 09/10 mit 1:0 und 1:2 und zog in die Europa-League-Gruppenphase ein. Im Jahr darauf erreichte Rapid im Hinspiel ein 1:1 und siegte auswärts mit 3:2. © GEPA 15/15 83/84 zog der Underdog Sturm ins Viertelfinale des UEFA-Cups ein. Sportul, das damals große Hellas Verona & Leipzig wurden aus dem Bewerb geworfen. Dann scheiterten die Grazer an Nottingham Forest – „dank“ einer Fehlentscheidung von Schiri Yuschka.

Eines will man sich wohl nicht noch einmal erlauben: Dass man von Brügge nach einer aus eigener Sicht durchaus gelungenen ersten Hälfte samt 1:0-Führung "erdrückt" wird. Da diktierten die Belgier ob ihrer physischen Stärke das Geschehen und belohnten sich mit Treffern von Stefano Denswil (64.) und des körperlich herausragenden Brasilianers Wesley (81.). "Natürlich kann man an der Physis von Wesley abprallen", meinte Rose, "aber auch wir sind physisch stark und können marschieren. Wir wollen dem Spiel mit hoher Intensität und Laufbereitschaft unseren Stempel aufdrücken."

Dass die "Bullen" Rückstände wettmachen können, haben sie schon im Vorjahr beim Europa-League-Erfolgslauf bewiesen. Sowohl im Viertelfinale gegen Lazio Rom als auch im Halbfinale gegen Olympique Marseille holte man eine Auswärtsniederlage zu Hause noch auf. Gegen die Franzosen kam dann allerdings in der Verlängerung das Aus. "Lazio ist eine schöne Erinnerung, man kann sich schon die eine oder andere Szene anschauen", meinte Tormann Alexander Walke. Beruhigend könnte auch der Umstand wirken, dass Salzburg auf europäischer Ebene seit 16 Heimspielen ungeschlagen ist und zwölf Partien davon gewonnen hat.

Rose lobte den Gegner als "Mannschaft mit einer klaren Idee, mit einem physisch unglaublichen starken Wesley und mit strategisch denkenden Spielern". Verborgen blieb auch ihm nicht, dass Brügges Mini-Krise vorbei zu sein scheint. Nach dem Sieg über Salzburg setzte sich die Elf von Trainer Ivan Leko im belgischen Ligaschlager gegen Leader Genk mit 2:1 durch. "Sie haben sich Selbstvertrauen geholt", sagte Rose. Verstecken müssen man sich vor dem Champions-League-Umsteiger aber keineswegs: "An einem richtig guten Tag erledigen wir diese Aufgaben."