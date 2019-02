Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer verteidigt seine Startelf gegen Inter Mailand

Der SK Rapid musste sich nach einer hart umkämpften Partie Inter Mailand am Donnerstagabend mit 0:1 geschlagen geben (hier geht's zum Spielbericht + Video-Highlights).

Nach Schlusspfiff diskutierten Rapid-Fans in sozialen Netzwerken vor allem die Aufstellung von Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer. Mit Christoph Knasmüllner, Philipp Schobesberger und Thomas Murg saßen gleich drei wichtige Offensivleute auf der Ersatzbank.

Stattdessen wurde die Offensive von Manuel Thurnwald, Andrei Ivan und Veton Berisha gebildet, Kapitän Stefan Schwab agierte auf der Zehn.

SK Rapid Wien vs. Inter Mailand: Die Noten © GEPA 1/15 Der SK Rapid Wien nahm im Europa-League-Duell mit Inter Mailand den Kampf an, unterlag schließlich aber knapp im eigenen Stadion mit 0:1. SPOX benotet die Leistung der Rapidler: © GEPA 2/15 Richard Strebinger (Note=3): Dem Rapid-Keeper ist kaum ein Vorwurf zu machen. Inter ging durch ein Elfmetertor von Lautaro Martinez in Führung, der 26-Jährige war chancenlos. Entschärfte zudem zumindest zwei gefährliche Chancen der Mailänder. © GEPA 3/15 Marvin Potzmann (Note=3-): Der Rechtsverteidiger war direkter Gegenspieler von Inter-Zangler Ivan Perisic. Gewann 40 Prozent seiner Zweikämpfe, verlor 16 Mal den Ball. Hatte insgesamt aber die schwerste Aufgabe aller Rapidler. © GEPA 4/15 Mario Sonnleitner (Note=2+): Der Routinier, nach einer Platzwunde für den Rest der Partie mit Turban, hatte die Inter weitestgehend unter Kontrolle. Agierte solide, leistete sich kaum gravierende Stellungsfehler. Beste Zweikampfquote aller Rapidler. © getty 5/15 Max Hofmann (Note=2-): Ähnlich wie Sonnleitner agierte Hofmann stabil, ließ hochkarätigen Namen wie Lautaro Martinez oder Persic kaum Möglichkeiten. Gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe, 85.4% seiner Pässe kamen zum Mitspieler. © GEPA 6/15 Boli Bolingoli (Note=4+): Sollte mit seinen Läufen ins Angriffsdrittel auch in der Offensive Akzente setzen, seine Flanken landeten aber oft im Niemandsland. Generell war der Außenverteidiger zu ungenau. Defensiv kam der Belgier kaum in die Bredoullie. © GEPA 7/15 Srdjan Grahovac (Note=4-): Äußerst unauffälliges Comeback im Rapid-Trikot. Durfte zwar gleich Eckbälle treten, konnte spielerisch aber nichts zur Partie beitragen. Gewann lediglich 33 Prozent seiner Zweikämpfe. © GEPA 8/15 Dejan Ljubicic (Note=3): Zog die Fäden im defensiven Mittelfeld und machte einen gewohnt soliden Job. Brachte über 90 Prozent seiner Pässe an den Mann. © getty 9/15 Manuel Thurnwald (Note=4-): Es war nicht der Tag des 20-Jährigen. Verschuldete den Elfmeter zum 0:1, legte zudem Lautaro Martinez eine 100-Prozentige auf. Nach 53 Minuten erlöste ihn Dietmar Kühbauer. © GEPA 10/15 Stefan Schwab (Note=3-): Der Kapitän spielte unauffällig, tat sich mit der ungewohnten Rolle des 10ers offensichtlich schwer. Auch in der Defensive der eine oder andere Lapsus. © GEPA 11/15 Andrei Ivan (Note=3-): Bis zur Einwechslung von Schobesberger und Knasmüllner der einzige Rapidler, der Gefahr ausstrahlte. Hatte bei seinem aberkannten Treffer Pech, dass Berisha zuvor im Abseits stand. Insgesamt aber oft zu ungenau. © getty 12/15 Veton Berisha (Note=3-): Stets bemüht, konnte sich aber fast nie in Szene setzen. Bekam vor allem in der ersten Halbzeit keine Unterstützung aus dem Mittelfeld. Kam nach der Einwechslung von Schobesberger über rechts, wo er besser zur Geltung kam. © GEPA 13/15 Philipp Schobesberger (Note=2-): Brachte neuen Schwung in die Offensive, war auch an Rapids bester Aktion maßgeblich beteiligt. Tat sich insgesamt aber gegen die tief stehende Inter-Abwehr ebenfalls schwer. © GEPA 14/15 Christoph Knasmüllner (Note=3+): Hätte gleich nach seiner Einwechlsung in der 64. Minute zum Helden werden können, aber "Hexer" Handanovic parierte seinen Abschluss aus kurzer Distanz. Auch sonst sehr auffällig © GEPA 15/15 Thomas Murg (Note=zu kurz eingesetzt): Kam in der 82. Minute für Berisha.

Kühbauer verteidigt Rapid-Aufstellung

Zu mutlos, um den Defensivverbund der Mailänder fordern zu können? Kühbauer ist anderer Meinung, wie er bei der Pressekonferenz nach Schlusspfiff erklärte. "Das war absolut so beabsichtig. Wir wissen, dass Knasi, Murg und Schobi sehr gute Fußballer sind. Aber ein Spiel dauert 90 Minuten. Ich weiß ganz genau, dass diese Mannschaft, die am Platz war, physisch stärker ist und dagegenhalten kann", so Kühbauer.

"Wenn alle drei in der Startelf gestanden wären, hätten wir nach vorne vielleicht die ein oder andere Möglichkeit mehr gehabt, aber nach hinten hätten wir die Löcher nicht so schließen können. Wir wollten Kontrolle haben und kompakt stehen. Das hat ganz gut ausgesehen und ich glaube, dass das die richtige Entscheidung war."

Trotzdem war der 47-Jährige freilich nicht restlos zufrieden, insbesondere mit der Leistung in Halbzeit eins. "Wir wollten sicher nicht so auftreten. Das war nicht so besprochen. Es war aber auch unser erstes Spiel nach der Winterpause, Inter war im Spielbetrieb. Unser Respekt war leider zu groß. Wir hätten Möglichkeiten nach vorne gehabt, haben die Bälle aber nicht gut gespielt. Wir sind zu oft in die Tiefe gegangen - und zu oft ist auch nicht gut. Zweite Halbzeit haben wir das gemacht, was wichtig ist: Wir waren mutig, hatten Ballkontrolle und hätten durch Knasi den Ausgleich machen können."