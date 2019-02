HIGHLIGHTS: Inter Mailand - SK Rapid Wien - Die Tore im Video

Der SK Rapid Wien ist am Donnerstagabend in der UEFA Europa League ausgeschieden. Damit müssen die Hütteldorfer weiterhin auf einen Achtelfinal-Einzug warten. In diesem Artikel könnt ihr die Highlights und Tore im Video sehen.

Bei SPOX stehen alle Highlights der UEFA Europa League bereits um 0.01 Uhr nach den Partien kostenlos zur Verfügung. Auch vom Spiel der Rapidler in Mailand gibt es alle Highlight-Szenen zu sehen.

SK Rapid bei Inter: Highlights und Tore im Video

Alle Spiele der Europa League werden in Deutschland und Österreich auf DAZN gezeigt. In Österreich hingegen überträgt SPOX/AT ausgewählte Highlight-Spiele im Livestream. Außerdem hat PULS 4 die Rechte für die Live-Übertragung einzelner Spiele.

Rapid vs. Inter: Das Sechzehntelfinale der Europa League

Das Hinspiel zwischen Rapid und Inter Mailand fand am 14. Februar in Wien im Allianz Stadion statt. Eine Woche später, am 21. Februar folgte das Rückspiel in Italien.