Dietmar Kühbauer erklärt: Warum Stefan Schwab nicht in Rapids Startelf stand

Stefan Schwabs Italien-Liebe ist hinlänglich bekannt - für den Rapid-Kapitän ging mit dem Europa-League-Los Inter Mailand ein Traum in Erfüllung. Die Serie A gilt als die Lieblingsliga des 28-Jährigen, seine Frau ist Halb-Italienerin. Mehrfach betonte Schwab, dass ein Auftritt im legendären Giuseppe-Meazza-Stadion ein Highlight darstellt.

Auf Dietmar Kühbauers Aufstellungsbogen fehlte Schwab aber schließlich. Dejan Ljubicic und Neuzugang Srdjan Grahovac agierten auf der Doppel-Sechs, Christoph Knasmüllner auf der Zehn. Für Schwab war kein Platz in der Startaufstellung - nach 64 Minuten wurde Schwab schließlich für Knasmüllner eingewechselt, konnte an der empfindlichen 0:4-Pleite (hier geht's zum Spielbericht) aber nichts mehr ändern.

Doch warum entschied sich Kühbauer ausgerechnet gegen Inter Mailand gegen seinen Kapitän? "Ich wollte mit einem klassischen Zehner spielen, und Knasmüllner ist so einer. Deshalb habe ich mich so entschieden", sagt Kühbauer. "Ich habe gewusst, dass wenn wir länger die Null halten können, was eigentlich der Plan war, dann hätte ich nachtauschen können, weil wir so noch sehr viel Qualität in der Offensive haben."

Bittere Abfuhr: Die Noten für den SK Rapid Wien © GEPA 1/13 0:4 - der SK Rapid kassierte eine auch in dieser Höhe demütigende Abfuhr gegen Inter. Die Hütteldorfer ließen beinahe jegliche Genauigkeit in ihrer Pass- bzw. Spielkultur vermissen. Ein Umstand, der sich auch in der Benotung wiederspiegelt. © GEPA 2/13 Richard Strebinger (Note= 4): der Rapidler des Jahres 2018 erwischte untypisch für ihn einen diesmal eher schwächeren Tag, war allerdings in Hälfte Zwei bei einem starken Martinez-Kopfball auf dem Posten. © GEPA 3/13 Marvin Potzmann (Note= 5): offenbarte teils haarsträubende Schwächen in der Antizipation, stand viel zu weit von Gegenspieler Ivan Perisic weg, der aus einer starken Inter-Mannschaft noch herausstoch. © GEPA 4/13 Mario Sonnleitner (Note= 3-): fälschte die Hereingabe zum 0:1 unglücklich ab, ansonsten bemüht, mit vier klärenden Aktionen der zweitstärkste Spieler in dieser Statistik. © getty 5/13 Maximilian Hofmann (Note= 5): unschön patscherte Aktion zum 0:2, muss sich auch das vierte Gegentor ins Mitteilungsheft schreiben lassen. Hinterließ einen richtig miesen Gesamteindruck. © GEPA 6/13 Boli Bolingoli (Note= 3-): konnte seine offensiven Stärken nie wirklich ausspielen, wenngleich ihm ein gewisses Bemühen nicht abzusprechen ist. Eine 50%ige Zweikampf-Quote spricht auch keine überragende Sprache. © getty 7/13 Srdjan Grahovac (Note= 4): seine Aktionen waren meist durch Zufall geprägt, defensiv ackerte Grahovac zwar durchaus ansprechend, mehr als vier erfolgreiche Interceptions stehen aber auch bei ihm nicht auf der Habenseite. © GEPA 8/13 Dejan Ljubicic (Note= 4): der 21-Jährige reihte sich in die lahme Rapid-Performance mustergültig ein, viel zu wenig Ballaktionen, eine fast unsichtbare Leistung. © GEPA 9/13 Thomas Murg (Note= 4-): wäre ein derart hochveranlagter Kicker, bringt seine Stärken aber viel zu selten auf den Platz. 16 Ballverluste, nur 30% gewonnene Zweikämpfe zeugen auch defensiv von einer haarsträubenden Leistung. © GEPA 10/13 Christoph Knasmüllner (Note= 4-): ähnlich wie sein Hintermann Dejan Ljubicic eine geisterhafte Performance. Ließ jegliche Kreativität vermissen, schien von den Gegenspielern Brozovic und Vecino förmlich Angst zu haben. © GEPA 11/13 Andrei Ivan (Note= 5): hatte die wenigsten Ballkontakte (31) aller Rapidler, spielte zudem nur 19 Pässe. Tiefstwert und viel zu wenig für den linken Flügelspieler. © GEPA 12/13 Andrija Pavlovic (Note= 5): hing erwartungsgemäß in der Luft, hatte zwar eine Top-Chance in Hälfte Eins, von Kaltschnäuzigkeit keine Spur. Inter ist halt nicht Hartberg. © GEPA 13/13 Einwechslungen: 64. Minute, Schwab für Knasmüllner; Müldür für Ivan; 75. Minute, Schobesberger für Bolingoli.

Rapids Plan funktionierte nicht - schon nach elf Minuten brachte Matías Vecino die Mailänder in Führung, Andrea Ranocchia legte nach sieben Minuten nach. Zu diesem Zeitpunkt hätte Rapid bereits drei Tore benötigt, Schadensbegrenzung rückte in den Vordergrund. Ivan Perisic (80.) und Matteo Politano (87.) sorgten schließlich für den Endstand.

"Das haben wir uns selbst kaputt gemacht, in dem wir diese zwei Fehler gemacht haben. Eine Klasse-Mannschaft wie Inter nützt das dann eiskalt aus. Aber ich wollte eben Qualität nachtauschen", weiß Kühbauer. Beim Liga-Spiel gegen Red Bull Salzburg am Sonntag steht Schwab dann wohl wieder in der Startaufstellung.