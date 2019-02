Brügge-Coach schämt sich für Salzburg-Pleite: "Eine peinliche Niederlage"

Red Bull Salzburg hat sich in famoser Art und Weise ins Achtelfinale der UEFA Europa League gespielt. Mit einem 4:0-Heimsieg über Club Brügge machte man die 1:2-Pleite im Hinspiel wieder wett. Brügge-Coach Ivan Leko zeigte sich nach dem Ausscheiden bitter enttäuscht.

"Es war für uns eine gute, aber auch schmerzhafte Lektion auf hohem Niveau. Auf diesem Niveau waren wir heute nicht gut genug", gab Leko nach der Partie zu. "Auch weil Salzburg ein fantastischer Gegner war. Ein Spitzenteam mit unglaublichem Pressing und hohem Tempo. Wir wollten das Spiel hoch gestalten, das hat Salzburg nicht zugelassen."

Dass das Match am Ende mit 4:0 deutlich endete, gefiel dem Gäste-Trainer ganz und gar nicht. "Es ist eine peinliche Niederlage, weil viele kleine Details nicht funktioniert haben. Aber es ist auch kein Drama. Schade, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben", sagte er.

Salzburg putzt Brügge: Die Noten für die Salzburg-Kicker © GEPA 1/13 Eine furiose und energetische Leistung in Hälfte Eins besorgt Salzburg den Aufstieg ins Europa-League-Achtelfinale. Die Mozartstädter schlagen Brügge zuhause 4:0 und sind mit dem Gesamtscore von 5:2 weiter. SPOX benotet die Leistung der Salzburger. © GEPA 2/13 Alexander Walke (Note= 1): erlebte zwar einen recht geruhsamen Abend, musste aber bei zwei brenzligen Situationen wachsam seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Bombensicher! © GEPA 3/13 Stefan Lainer (Note= 1): überaus bissig in den Zweikämpfen, wie gewohnt eine Metamorphose aus Spieler und Kampfgelse, die zweikampf- und vor allem laufstark die rechte Seite auf und ab rackerte. Schlug mit dem Eisenfuß auch mal hart dazwischen. © GEPA 4/13 Marin Pongracic (Note=1): wunderbare Beteiligung am 2:0 durch Patson Daka. Ein Prototyp des modernen Innenverteidigers, passsicher (über 80%-ige Erfolgsquote!), verlor gefühlt keinen Ball. Musste nach 75 Minuten verletzt das Feld verlassen. © GEPA 5/13 Jerome Onguene (Note= 1): ersetzte den verletzten Andre Ramalho, bis auf kleine Unkonzentriertheiten eine saubere Leistung. Mit vier klärenden Aktionen der Spitzenreiter in dieser Statistik. © GEPA 6/13 Andreas Ulmer (Note= 1): erneut bärenstarke Leistung des Routiniers, der 50-Meter-Pass vor dem 1:0 ist ein Gustostückerl zum Einrahmen gewesen. Seine Passquote ist zwar nicht überragend (65%), wählte aber häufig den riskanten Pass. © GEPA 7/13 Xaver Schlager (Note= 1): sein wunderbarer Treffer zum 1:0 fungierte als Dosenöffner, ab dann spielte sich Salzburg in den Flow. Verzeichnete zudem den Assist zum zweiten Daka-Tor. © GEPA 8/13 Diadie Samassekou (Note= 1): wandelte am Rande des Ausschlusses, nachdem er sich in Hälfte Zwei eine unnötige Gelbe wegen Ballwegtretens einhandelte. Abgesehen davon als Bindeglied zwischen Defensive und Angriffsreihe gewohnt solide. © GEPA 9/13 Hannes Wolf (Note= 1): starker Beginn, agierte aber manches Mal eine Spur zu lässig. Der Assist zum 1:0 durch Schlager verdiente sich allerdings die Marke Zucker. Machte nach 63 Minuten Taki Minamino Platz. © GEPA 10/13 Zlatko Junuzovic (Note= 1): ein rechter Fuß zum Zungeschnalzen und trotz seines doch schon höheren Alters laufstark wie ein Pferd. Musste allerdings in Minute 70 verletzt vom Feld. © GEPA 11/13 Patson Daka (Note= 1+++): eine absolut überzeugende Vorstellung des überraschend in der Startelf aufgebotenen Daka. Sehr aktiv, dauerhaft präsent, sechs (!) Torabschlüsse, zwei Tore. Scheute sich auch nicht davor, das Eins zu Eins zu suchen. © GEPA 12/13 Munas Dabbur (Note= 1): erwischte definitiv keinen Sahnetag, der verschossene Elfmeter in Minute 10 stand symptomatisch für seine Leistung. Dennoch ein wichtiger Baustein im Salzburger Erfolg, alleine durch seine körperliche Präsenz und dem 4:0-Deckel. © GEPA 13/13 zu kurz eingesetzt: Takumi Minamino (63., für Hannes Wolf), Enock Mwepu (71., für Zlatko Junuzovic), Albert Vallci (77. für Marin Pongracic).

Marco Rose freut sich über "außergewöhnlichen Abend"

Ganz anders jedoch war die Stimmungslage bei Lekos Gegenüber, Marco Rose. Salzburg blieb mittlerweile im 56. Heimspiel in Serie ungeschlagen, unter dem deutschen Trainer verloren die roten Bullen in ihrer Heimstätte überhaupt noch nie. "Es ist ein außergewöhnlich toller Abend. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die eine bärenstarke Mannschaftsleistung gebracht hat, Fußball gearbeitet hat. Wir freuen uns, dass wir noch so einen Abend erleben dürfen", sagte Rose.

Und weiter: "Es warten viele tolle Mannschaften. Es ist für uns die nächste Challenge, man sieht, dass wir daran Spaß haben. Wir müssen aber trotzdem demütig sein und zu schätzen wissen, was wir heute geschafft haben."

Bereits am Freitag wird ab 13 Uhr der Gegner im Achtelfinale (im SPOX-LIVETICKER) ermittelt. Zu den möglichen Gegnern der Salzburger zählen unter anderem der FC Arsenal oder FC Chelsea, doch auch Rapid-Bezwinger Inter Mailand könnte auf die Salzburger warten.

Patson Daka: "Es wird einem nichts geschenkt"

"Wir nehmen jetzt jeden Gegner, der kommt", stellte Patson Daka noch am Donnerstagabend klar. Der Stürmer hatte mit zwei Treffern einen großen Anteil an der Salzburger Gala, zusätzlich holte er den Elfmeter in der Anfangsphase heraus, den Munas Dabbur dann vergab.

"Es war ein wichtiger Sieg für den Verein. Für mich ist mit diesen zwei Toren ein Traum wahr geworden", sagte Daka. "Ich habe die Chance bekommen. Die muss man auch nützen. Ich denke, dass mir das gelungen ist. Es wird einem nichts geschenkt, man muss sich alles hart erarbeiten. Das versuche ich in jedem Training. "