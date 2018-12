SK Rapid Wien: Polizei warnt Rangers-Fans vor Glühwein

Der SK Rapid Wien empfängt am heutigen Donnerstag die Glasgow Rangers (ab 18:15 Uhr im gratis Livestream auf SPOX Österreich und auf Puls 4) zum entscheidenden letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase. Da in Wien bis zu 12.000 Rangers-Fans erwartet werden, macht die Polizei die Schotten per Twitter auf einige Dinge aufmerksam.

Neben organisatorischen Hinweisen, etwa wie man am besten zum Stadion kommt, und Warnungen vor dem erwartet großen Verkehrsaufkommen am Donnerstag, schlägt die Wiener Polizei den Fans vor, in eines der zahlreiche internationalen Pubs der Stadt zu gehen oder einen Christkindlmarkt zu besuchen.

Dabei vergessen die Beamten auch nicht, die Schotten darauf aufmerksam zu machen, dass Glühwein deutlich mehr Alkohol enthält als schottisches Bier.

Die Fans werden auch darüber informiert, dass in der Innenstadt eine Demonstration gegen die Regierung stattfindet und dass aufgrund der Weihnachtszeit allgemein sehr viele Menschen in der Stadt sein werden.