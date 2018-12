SK Rapid Wien gegen Inter Mailand in der Europa League: Termine, Auslosung, TV-Übertragung

Der SK Rapid Wien trifft im Sechzehntelfinale der Europa League auf Inter Mailand. SPOX erklärt, wann die Spiele stattfinden und wo die Partien im TV zu sehen sind.

Rapid vs. Inter: Wann findet das Sechzehntelfinale der Europa League statt?

Das Hinspiel zwischen Rapid und Inter Mailand findet am 14. Februar in Wien im Allianz Stadion statt. Eine Woche später, am 21. Februar folgt das Rückspiel in Italien.

Datum Heim Gast 14.02.2018 SK Rapid Wien Inter Mailand 21.02.2018 Inter Mailand SK Rapid Wien

SK Rapid Wien gegen Inter Mailand: TV-Übertragung

Die Europa League wird in Österreich im TV auf PULS 4 und im Stream auf SPOX Österreich live gezeigt. Zudem sicherte sich der Streamingdienst DAZN (hier geht's zur Anmeldung) ebenfalls die Übertragunsrechte

Rapid Wien - Inter Mailand: Die bisherigen Duelle

Rapid hat erst zwei Mal gegen Inter Mailand gespielt. In der Saison 1990/91 trafen die Hütteldorfer in der 1. Runde des UEFA-Cups auf die Italiener. Nachdem Rapid das Hinspiel mit 2:1 gewinnen konnte, kämpfte man sich im Rückspiel in die Verlängerung, schied dann aber aus.

Datum Bewerb Heim Gast Ergebnis 18.09.1990 UEFA Cup SK Rapid Inter Mailand 2:1 02.10.1990 UEFA Cup Inter Mailand SK Rapid 1:3 n.V.

Europa League: Termine, Spielplan, Auslosung