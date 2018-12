Red Bull Salzburg gegen Club Brügge in der Europa League: Termine, Auslosung, TV-Übertragung

Der FC Red Bull Salzburg trifft im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League auf FC Club Brügge aus Belgien. Dort tritt der Halbfinalist aus dem Vorjahr zunächst auswärts an, ehe die Bullen im Rückspiel Heimrecht haben. SPOX liefert alle Infos zur ersten K.o.-Runde.

Da Salzburg die Gruppenphase der Europa League mit sechs Siegen aus sechs Spielen abgeschlossen hat, treffen die Bullen auf den Gruppenzweiten aus Belgien

Red Bull Salzburg: Sechzehntelfinale in der Europa League

Datum Heim Gast 14.02.2018 Club Brügge Red Bull Salzburg 21.02.2018 Red Bull Salzburg Club Brügge

FC Red Bull Salzburg in der Europa League: Internationales Abschneiden der letzten Jahre

Seit der Saison 2006/07 sind die Roten Bullen durchweg für das internationale Geschäft qualifiziert gewesen. Wirklich große Erfolge blieben jedoch zumeist aus. In der Regel scheiterte man in der Qualifikation zur Champions League, was in den meisten Fällen zur Teilnahme an der Europa League geführt hat. So schnitt Red Bull Salzburg in den letzten Jahren international ab:

2013/14: Europa League - Aus im Achtelfinale gegen den FC Basel

2014/15: Europa League - Aus in der ersten K.O.-Runde gegen Villarreal CF

2015/16: Europa League - Aus in den Playoffs gegen Dinamo Minsk

2016/17: Europa League - Aus in der Gruppenphase - unter anderem gegen Schalke 04

2017/18: Europa League - Aus im Halbfinale gegen Olympique Marseille

Red Bull Salzburg in der Gruppenphase der Europa League: Spielplan, Termine, Paarungen