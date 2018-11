SK Rapid Wien gegen Spartak Moskau in der Europa League heute im Liveticker

In der Europa League trifft Rapid Wien heute auf Spartak Moskau. Das Spiel beginnt bereits früher, mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr nichts.

Dieser Artikel wird andauernd aktualisiert. Ab 16.50 Uhr wird das Spiel an dieser Stelle live getickert.

Rapid Wien vs Spartak Moskau im Liveticker: Vor dem Anpiff

Vor Beginn: Das Hinspiel in Wien (20.09.) gewann Rapid mit 2:0, Artem Timofeev erzielte in der 50. Minute ein Eigentor und Thomas Murg baute die Führung in der 68. Minute schließlich zum Endstand aus.

SK Rapid Wien - Spartak Moskau heute live: TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Rapid Wien und Spartak Moskau wird nicht im Free-TV zu sehen sein, stattdessen überträgt der Streamingdienst DAZN die Partie sowohl in Deutschland als auch in Österreich live und exklusiv.

Zusätzlich bietet DAZN auch eine Konferenz mit allen Matches an. Neben der Europa League überträgt der Streamingdienst auch ausgewählte Partien der Champions League sowie alle Spiele der Primera Division, Serie A und Ligue 1.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat. Wer noch kein Abonnement besitzt, hat zudem die Möglichkeit, dass Angebot 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Sichere dir jetzt den kostenlosen Probemonat und schaue 30 Tage lang umsonst Europa League!

Rapid gegen Moskau: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Aufstellungen werden erst eine Stunde vor Spielbeginn offiziell bekannt gegeben. So könnten die Teams auflaufen:

SK Rapid Wien: Strebinger - Bolingoli, Sonnleitner, Müldür, Potzmann - Ljubicic, Schwab - Berisha, Knasmüllner, Schobesberger- Alar

Strebinger - Bolingoli, Sonnleitner, Müldür, Potzmann - Ljubicic, Schwab - Berisha, Knasmüllner, Schobesberger- Alar Spartak Moskau: Rebrov - Eshchenko, Kutepov, Dzhikiya, Kombarov - Fernando, Tashaev - Ze Luis, Gluschkov, Hanni - Luiz Adriano

Rapid Wien - Spartak Moskau heute live: So kommt die Rapid weiter

Rapid darf das Duell gegen Spartak Moskau nicht verlieren, ansonsten ist die Qualifikation für das Sechzehntelfinale der Europa League vom Tisch. Aktuell befinden sich die Hütteldorfer auf dem vierten Platz der Tabelle der Gruppe G, könnte mit einem Sieg heute jedoch bis auf Platz zwei vorrücken.

Bei einem Unentschieden befände sich Rapid zwar noch immer auf dem letzten Rang, hätte aber am finalen Spieltag die Chance, zwei andere Teams zu überholen. Dann wären sie allerdings auf Schützenhilfe angewiesen und benötigten einen Sieg gegen die Glasgow Rangers.

Europa League heute live: Die Gruppe G mit Rapid Wien, Spartak Moskau