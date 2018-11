SK Rapid Wien: Beeindruckende Choreographie der Rapid-Fans vor dem Villarreal-Spiel

Vor dem so wichtigen Spiel in der Europa League zwischen SK Rapid Wien und Villarreal (im LIVESTREAM auf DAZN und im LIVETICKER) sorgen die Fans der Grün-Weißen für eine beeindruckende Choreographie im Weststadion.

Die Fans entrollten ein recht großes Spruchband, gezeigt wurde eine fiktive Zeitung, die eine Schlagzeile von vor vierzig Jahren wiedergibt: "Europacup-Sensation ist perfekt: Rapid steigt auf". Damit wurde an die 1:2-Niederlage gegen Real Madrid am 4. Dezember 1968 erinnert, das Auswärtstor von Johnny Bjerregaard ging als Godtor in die Annalen ein, aufgrund des Auswärtstores und des 1:0-Heimsiegs stiegen die Hütteldorfer damals ins Viertelfinale auf.

"Sie beissen auf Granit - wie einst Real Madrid", beschwören die Supporter des österreichischen Rekordmeister die glorreiche Historie. Einzig fahler Beigeschmack: gegen Villarreal verlor Rapid vor zwei Wochen in der Europa League mit 0:5, man müsste zuhause demnach eigentlich 6:0 siegen. Glücklicherweise ist in der Gruppenphase noch kein K.O.-Spiel von Nöten.

Rapid gegen Villarreal heute im Liveticker

SPOX hat ein großes Angebot an Livetickern. So könnt ihr bei uns neben Tennis, Formel 1 und weiteren Sport-Highlights jede Menge Fußball verfolgen: Österreichische Bundesliga, Champions League und eben Europa League.

Den Liveticker des Spiels SK Rapid Wien gegen Villarreal gibt es hier.