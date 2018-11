SK Rapid nach Sieg gegen Spartak: "Kann uns einen Aufschub geben"

Der SK Rapid ist mit einem überraschenden Sieg aus Moskau zurückgekehrt. Dank des 2:1 bei Spartak hielt eine stark ersatzgeschwächte Rapid-Mannschaft die Chancen auf Frühjahrs-Auftritte in der Europa League aufrecht. Das Team von Trainer Dietmar Kühbauer steht vor einem absoluten Endspiel gegen die Glasgow Rangers in knapp zwei Wochen. Schon ein Remis würde reichen.

"Wir haben ein Heimspiel, ein Endspiel, wir werden alles daran setzen, dass wir überwintern", versprach ein gelöst wirkender Kühbauer. Er freute sich über ein zuletzt ungewohntes Bild: "Es ist eine wundervolle Situation, wenn man die Tabelle einmal von der anderen Seite ansehen kann." Diese schildert Rapid vor dem letzten Spieltag als Gruppenzweiten aus.

Nach dem 0:0 im Parallelspiel zwischen Villarreal und den Rangers reicht Rapid am 13. Dezember in Gruppe G bereits ein Heim-Unentschieden zum Einzug ins Sechzehntelfinale.

"Das bringt uns in eine wunderbare Situation, wir sind voll dabei um den Aufstieg. Wir haben uns eine geile Partie gegen die Rangers erspielt", bemerkte Stefan Schwab. Mit Blick auf die sportliche Krise der vergangenen Wochen sei es schön, so der Kapitän, "wieder einmal positive Sachen zu hören. Das kann uns noch einmal für die nächsten Spiele einen Aufschub geben."

Rapid schlägt Spartak: Die Noten zum Last-Minute-Drama © GEPA 1/15 Der SK Rapid hat mit zwei späten Treffern die Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League gewahrt. Gegen Spartak Moskau waren die Hütteldorfer über weite Strecken das bessere Team. SPOX hat die Noten zum Spektakel von Moskau. © GEPA 2/15 Richard Strebinger (Note=3): Wurde bei Minusgraden eiskalt erwischt, als der erste Schuss auf seinen Kasten durch seine beide im Tor landete. Sah bei einem Standard nicht gut aus, Barac klärte auf der Linie. © GEPA 3/15 Mert Müldür (Note=2+): Im Hinspiel schon maßgeblich beim Treffer involviert, diesmal klar per Kopf nach einer Ecke zur Stelle. Das 0:1 konnte er trotz seiner Schnelligkeit nicht verhindern, zählte aber zu den besseren Rapidlern. © GEPA 4/15 Mateo Barac (Note=4+): Bestätigte, warum er seinen Stammplatz an Dibon und Sonnleitner verloren hat. Unsicher in brenzligen Situationen, sah nach 25 Minuten Gelb, bettelte in Hälfte zwei um Rot. Rettete immerhin auf der Linie nach einem Spartak-Standard. © GEPA 5/15 Max Hofmann (Note=3-): Sah beim EL-Saisondebüt besser aus als sein IV-Kollege. Beim 0:1 ließ er sich aber zu weit rauslocken, bei einer Kopfball-Verlängerung fehlte er dann entscheidend. Sah in der 59. Minute aufgrund eines Fouls am Mittelkreis Gelb. © GEPA 6/15 Marvin Potzmann (Note=2-): Sicherte auf seiner linken Abwehrseite gut ab, hatte mit Bolingoli vor ihm den größten Aktivposten der Offensive. © getty 7/15 Dejan Ljubicic (Note=3-): Gewann weniger als 30 Prozent seiner Zweikämpfe, war seltener zu sehen als sein Kollege im defensiven Mittelfeld. Nach 65 Minuten war sein Arbeitstag beendet. © GEPA 8/15 Manuel Martic (Note= 3+): Sein Freistoß aus großer Distanz in der Anfangsphase war lange die beste Aktion, hatte aber die meisten Ballkontakte (88) und spielte auch die meisten Pässe (68). Sah die Gelbe Karte kurz vor der Halbzeit. © GEPA 9/15 Veton Berisha (Note=4): Machte wie üblich viele Meter auf der rechten Seite, seine technischen Unzulänglichkeiten waren allerdings klar erkennbar. Traf falsche Entscheidungen im Angriffsdrittel, anstatt klare Torchancen zu kreieren. © GEPA 10/15 Boli Bolingoli (Note=2+): Wurde von Kühbauer etwas überraschend im linken Mittelfeld aufgeboten, wo er seinen offensiven Tatendrang voll ausleben konnte. Der auffälligste Spieler auf dem Feld, ein spektakulärer Schuss verfehlte sein Ziel knapp. © GEPA 11/15 Christoph Knasmüllner (Note=3): Hatte ein schwieriges erstes Spiel als Vater, weil Rapid die Angriffe meist auf die Außenbahnen verlagerte. Mit 88 Prozent die beste Passquote auf dem Feld, stabiler Faktor in der Rapid-Offensive. © getty 12/15 Deni Alar (Note=4): Hatte mit 19 Ballaktionen klar die wenigsten aller Feldspieler. Gab immerhin drei Schüsse ab, strahlte dabei aber nie ernsthaft Gefahr aus. Wurde in Minute 65 für Schobesberger ausgewechselt. © GEPA 13/15 Stefan Schwab (Note=2+): Kam nach einer Stunde für Ljubicic und sorgte sofort für mehr Impulse in der Offensive. In der Nachspielzeit setzte er sich gegen drei Spieler an der Mittellinie durch und sorgte mit einem Traumpass für den Siegestreffer. © GEPA 14/15 Philipp Schobesberger (Note=1): Ersetzte für die letzten 25 Minuten Alar. Dann brachte er seine Mannschaft mit einem herrlich getretenen Eckball für den Ausgleich, beim Pass von Schwab startete er im richtigen Moment und spielte Rebrov gekonnt aus. © GEPA 15/15 Manuel Thurnwald (keine Note): Wollte mit der letzten Szene des Spiels das 3:1, scheiterte aber klar. Für eine Note zu kurz eingesetzt.

SK Rapid: Kühbauers "Upgrade" für die Schlussphase

Im bitterkalten Spartak-Stadion wandelten die Wiener einen 0:1-Pausenrückstand noch zum ersten Auswärtssieg im Europacup seit 18. August 2016 (4:0 in Trencin) oder sieben Partien. Mert Müldür (80.) und Philipp Schobesberger (91.) trafen. "Wir waren in der ersten Hälfte vielleicht noch ein bisschen zu passiv. Aber mit Minute zu Minute ist das Selbstvertrauen und der Glaube an uns selbst gestiegen", erzählte Schwab.

"Ganz wichtig ist, dass der Glaube richtig zurückkehrt, bei jedem Einzelnen. Und dass wir als Team das Vertrauen mitnehmen, dass wir ein Spiel drehen können."

Rapid ging ohne fünf Stammspieler in die Partie, Kühbauer ließ den erst seit kurzem wieder fitten Schobesberger und Vielspieler Schwab dennoch zu Beginn auf der Bank. Sein Winkelzug ging auf. Mit ihren Hereinnahmen nach gut einer Stunde ging ein Ruck durch die Mannschaft. Schobesberger glänzte gegen eine erst unkonzentrierte und dann müde Spartak-Defensive mit einer Vorlage und dem Siegtor, bei dem Schwab assistierte.

"Es ist natürlich nie falsch, wenn man zwei Spieler in der Hinterhand hat, die ein Upgrade sind", sagte Kühbauer. "Man kann sagen, dass der Trainerstaff das richtig gemacht hat." Den Burgenländer freute aber auch, dass einige zuletzt unter Kritik stehende Spieler, wie etwa Mateo Barac, ihre Chance genützt hätten. "Es war das Schönste für mich, dass auch Spieler, an die man vielleicht nicht so glaubt, eine gute Leistung erbracht haben."

SK Rapid in Liga gegen Wacker Innsbruck

Eine solche gilt es bereits am Sonntag im Auswärtsspiel bei Wacker Innsbruck wieder abzurufen. "Das wird natürlich ein ganz anderes Spiel", sagte Schwab. "Gegen Spartak war die Erwartungshaltung außen gleich Null." In der Liga stehen die Hütteldorfer als Tabellenachter massiv unter Druck.

Schwab versprach vor dem Rückflug eine gewissenhafte Regeneration der ganzen Mannschaft: "Wir wissen, was dort für uns auf dem Spiel steht." Gegen Innsbruck könnten mit Andrei Ivan und Thomas Murg zwei Flügelspieler zurückkehren.