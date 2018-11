HIGHLIGHTS: SK Rapid Wien vs. Spartak Moskau: Tore vom Last-Minute-Sieg im Video

Rapid War am Donnerstag in der 5. Runde der Europa-League-Gruppenphase bei Spartak Moskau zu Gast. Nach zwischenzeitlichem Rückstand schlugen die Grün-Weißen in der Rapid-Viertelstunde doppelt zu und gewannen mit 2:1. In diesem Artikel könnt ihr alle Tore und Highlights des Spiels in der Video-Zusammenfassung anschauen.

SK Rapid in der Europa League: Die Tabelle der Gruppe G

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Villarreal CF 5 10:5 7 2 SK Rapid Wien 5 5:9 7 3 Glasgow Rangers 5 8:7 6 4 FC Spartak Moskau 5 8:10 5

Bereits ab 0.01 Uhr des Folgetages gibt es die Highlights ausgewählter Spiele der UEFA Europa League auf SPOX kostenlos zu sehen. In diesem Zusammenhang wird SPOX nach jedem Spieltag am Freitag die Highlights der österreichischen Teams im Angebot haben.

Rapid schlägt Spartak: Die Noten zum Last-Minute-Drama © GEPA 1/15 Der SK Rapid hat mit zwei späten Treffern die Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League gewahrt. Gegen Spartak Moskau waren die Hütteldorfer über weite Strecken das bessere Team. SPOX hat die Noten zum Spektakel von Moskau. © GEPA 2/15 Richard Strebinger (Note=3): Wurde bei Minusgraden eiskalt erwischt, als der erste Schuss auf seinen Kasten durch seine beide im Tor landete. Sah bei einem Standard nicht gut aus, Barac klärte auf der Linie. © GEPA 3/15 Mert Müldür (Note=2+): Im Hinspiel schon maßgeblich beim Treffer involviert, diesmal klar per Kopf nach einer Ecke zur Stelle. Das 0:1 konnte er trotz seiner Schnelligkeit nicht verhindern, zählte aber zu den besseren Rapidlern. © GEPA 4/15 Mateo Barac (Note=4+): Bestätigte, warum er seinen Stammplatz an Dibon und Sonnleitner verloren hat. Unsicher in brenzligen Situationen, sah nach 25 Minuten Gelb, bettelte in Hälfte zwei um Rot. Rettete immerhin auf der Linie nach einem Spartak-Standard. © GEPA 5/15 Max Hofmann (Note=3-): Sah beim EL-Saisondebüt besser aus als sein IV-Kollege. Beim 0:1 ließ er sich aber zu weit rauslocken, bei einer Kopfball-Verlängerung fehlte er dann entscheidend. Sah in der 59. Minute aufgrund eines Fouls am Mittelkreis Gelb. © GEPA 6/15 Marvin Potzmann (Note=2-): Sicherte auf seiner linken Abwehrseite gut ab, hatte mit Bolingoli vor ihm den größten Aktivposten der Offensive. © getty 7/15 Dejan Ljubicic (Note=3-): Gewann weniger als 30 Prozent seiner Zweikämpfe, war seltener zu sehen als sein Kollege im defensiven Mittelfeld. Nach 65 Minuten war sein Arbeitstag beendet. © GEPA 8/15 Manuel Martic (Note= 3+): Sein Freistoß aus großer Distanz in der Anfangsphase war lange die beste Aktion, hatte aber die meisten Ballkontakte (88) und spielte auch die meisten Pässe (68). Sah die Gelbe Karte kurz vor der Halbzeit. © GEPA 9/15 Veton Berisha (Note=4): Machte wie üblich viele Meter auf der rechten Seite, seine technischen Unzulänglichkeiten waren allerdings klar erkennbar. Traf falsche Entscheidungen im Angriffsdrittel, anstatt klare Torchancen zu kreieren. © GEPA 10/15 Boli Bolingoli (Note=2+): Wurde von Kühbauer etwas überraschend im linken Mittelfeld aufgeboten, wo er seinen offensiven Tatendrang voll ausleben konnte. Der auffälligste Spieler auf dem Feld, ein spektakulärer Schuss verfehlte sein Ziel knapp. © GEPA 11/15 Christoph Knasmüllner (Note=3): Hatte ein schwieriges erstes Spiel als Vater, weil Rapid die Angriffe meist auf die Außenbahnen verlagerte. Mit 88 Prozent die beste Passquote auf dem Feld, stabiler Faktor in der Rapid-Offensive. © getty 12/15 Deni Alar (Note=4): Hatte mit 19 Ballaktionen klar die wenigsten aller Feldspieler. Gab immerhin drei Schüsse ab, strahlte dabei aber nie ernsthaft Gefahr aus. Wurde in Minute 65 für Schobesberger ausgewechselt. © GEPA 13/15 Stefan Schwab (Note=2+): Kam nach einer Stunde für Ljubicic und sorgte sofort für mehr Impulse in der Offensive. In der Nachspielzeit setzte er sich gegen drei Spieler an der Mittellinie durch und sorgte mit einem Traumpass für den Siegestreffer. © GEPA 14/15 Philipp Schobesberger (Note=1): Ersetzte für die letzten 25 Minuten Alar. Dann brachte er seine Mannschaft mit einem herrlich getretenen Eckball für den Ausgleich, beim Pass von Schwab startete er im richtigen Moment und spielte Rebrov gekonnt aus. © GEPA 15/15 Manuel Thurnwald (keine Note): Wollte mit der letzten Szene des Spiels das 3:1, scheiterte aber klar. Für eine Note zu kurz eingesetzt.

Rapid Wien gegen Spartak Moskau: Highlights und Tore im Video

Auch die Situation mit der Live-Übertragung hat sich zur Saison 2018/19 geändert: So werden alle Spiele der Europa League in Deutschland und Österreich auf DAZN gezeigt. In Deutschland können Fußball-Fans 15 Spiele der Europa League bei RTL und RTL Nitro sehen. In Österreich hingegen überträgt SPOX/AT ausgewählte Highlight-Spiele. Außerdem hat PULS 4 die Rechte für die Live-Übertragung einzelner Spiele.

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich hat DAZN zu allen Spielen Highlights im Programm. DAZN, das neben der Europa League auch Spiele der Champions League live zeigt, kostet monatlich nur 9,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar.