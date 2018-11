Rapids Schwab kündigte Pass auf Schobesberger schon in der Pause an

4/15

Mateo Barac (Note=4+): Bestätigte, warum er seinen Stammplatz an Dibon und Sonnleitner verloren hat. Unsicher in brenzligen Situationen, sah nach 25 Minuten Gelb, bettelte in Hälfte zwei um Rot. Rettete immerhin auf der Linie nach einem Spartak-Standard.