Starke Leistung in der Europa League: Aleksandar Dragovic verzückt Leverkusen

Nach anfänglichen Schwierigkeiten und genügend vergangener Zeit scheint der 27-jährige österreichische Teamverteidiger Aleksandar Dragovic die Chance bei Bayer 04 Leverkusen endgültig genutzt zu haben. Nach einer starken Leistung in der Europa League bekam Drago gar Sonderlob von Sportdirektor Rudi Völler.

Die Leverkusener zeigten nach der Niederlage in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim eine Reaktion, besiegten den FC Zürich mit 1:0. Von Rudi Völler wurden besonders zwei Defensiv-Künstler im Kicker hervor gehoben: "Es war eine tolle Leistung von unseren beiden Innenverteidigern. Dragovic hat gefühlt jeden Zweikampf gewonnen, Jedvaj das 1:0 geköpft."

Für die Werksmannschaft ein wichtiger Sieg, den man wie einen Bissen Brot brauchen kann. Leverkusen ist damit fix in der Europa League aufgestiegen, in der Bundesliga braucht's aber noch einiges: nach zehn Spieltagen liegt die Heiko-Herrlich-Truppe nur auf den enttäuschenden Tabellenrang 13, elf Punkte sind viel zu wenig für die Ansprüche.

Dragovic stand bislang sechs Mal in der Bundesliga am Feld, jedoch bei allen vier Europa-League-Spielen. Nach dem Erfolg gegenüber dem FC Zürich frohlockte er: "Es war sehr wichtig, dass wir wieder eine Reaktion gezeigt haben nach der Niederlage gegen Hoffenheim. Wir hatten uns enorm viel vorgenommen. Jeder wollte für jeden arbeiten. Das war der Schlüssel zum Erfolg."

