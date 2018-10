SK Rapid Wien - Mateo Barac: "Habe nur Blut gesehen"

Für Mateo Barac war das Europa-League-Spiel des SK Rapid Wien gegen die Glasgow Rangers bereits nach einer halben Stunde beendet. Der Innenverteidiger erlitt bei einem Zusammenprall mit Alfredo Morelos ein tiefes Cut und musste den Platz verlassen.

An den genauen Hergang kann sich der Innenverteidiger, der im Sommer für 1,3 Millionen vin NK Osijek zu den Hütteldorfern wechselte, gar nicht mehr erinnern. "Ich hatte ein Blackout, war k.o., habe nur das Blut gesehen. Es ist ein Desaster", so der Kroate in der Krone.

Das Cut war jedenfalls so tief, dass es mit acht Stichen genäht werden musste, das Spiel der Grün-Weißen gegen Mattersburg wird Barac definitiv auslassen müssen, wahrscheinlich wird er Rapid sogar noch länger fehlen.

