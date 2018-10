Red Bull Salzburg - Celtic Glasgow im Livestream: Wo kann ich die Europa League live sehen?

Red Bull Salzburg empfängt am zweiten Spieltag der Gruppenphase der UEFA Europa League Celtic Glasgow (Do., 18.55 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). Die Bullen haben in der Bundesliga mit neun Siegen in Folge einen neuen Startrekord aufgestellt und starteten dank eines 3:2-Sieges gegen RB Leipzig am ersten Spieltag auch erfolgreich in die Europa Legaue. SPOX erklärt, wo das Spiel live zu sehen ist.

UEFA Europa League: FC Red Bull Salzburg gegen Celtic Glasgow

Spiel Salzburg - Celtic Glasgow Datum Donnerstag, 4. Oktober 2018 Uhrzeit 18:55 Uhr Stadion Red Bull Arena Wals-Siezenheim

Red Bull Salzburg vs. Celtic Glasgow: Livestream, Live-Übertragung, TV-Infos

Die Partie wird wie alle anderen Spiele der Europa-League-Saison live auf dem Streamingdienst DAZN gezeigt. Der Anbieter zeigt alle 205 Spiele im Livestream, davon 190 exklusiv in Österreich. Die restlichen 15 Duelle gibt's auf SPOX Österreich in Zusammenarbeit mit PULS 4.

DAZN hat außerdem ausgewählte Spiele der Champions League, internationale Topligen wie die Premier League oder der Serie A sowie US-Sport aus der NFL, NHL, NBA und MLB im Programm. Die Streams sind im ersten Monat gratis, das Paket ist monatlich kündbar und kostet zudem nur 9,99 Euro pro Monat. Hier kannst du dich ganz einfach anmelden.

Salzburg empfängt Celtic: Die möglichen Aufstellungen

FC Red Bull Salzburg : Walke - Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer - Haidara, Samassekou, Junuzovic, Wolf - Yabo, Dabbur

: Walke - Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer - Haidara, Samassekou, Junuzovic, Wolf - Yabo, Dabbur Ersatz: Stankovic - Todorovic, Onguene, Schlager, Minamino, Mwepu, Prevljak, Gulbrandsen

Celtic Glasgow: Gordon - Tlerney, Benkovic, Boyata, Lustig - Brown, Ntcham - McGregor, Rogic, Forrest - Edouard

Gordon - Tlerney, Benkovic, Boyata, Lustig - Brown, Ntcham - McGregor, Rogic, Forrest - Edouard Ersatz: Bain - Hendry, Christie, Mulumbu, Sinclair, Griffiths, Johnston

© GEPA

Salzburg feierte am ersten EL-Spieltag einen verdienten Sieg gegen Leipzig

Die Gruppe B der UEFA Europa League