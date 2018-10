FC Red Bull Salzburg gegen Rosenborg Trondheim heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag empfängt der FC Red Bull Salzburg am 3. Spieltag der Europa League Rosenborg Trondheim. Hier erfahrt ihr, wo ihr das EL-Match im TV, Live-Stream und Live-Ticker verfolgen könnt.

Salzburg konnte bislang beide Spiele in der Gruppenphase der Europa League für sich entscheiden. Trondheim hingegen hat noch keinen Punkt gesammelt.

Red Bull Salzburg gegen Rosenborg Trondheim heute live im TV und Livestream sehen

Die Partie zwischen Salzburg und Trondheim wird heute um 18.55 Uhr in der Red Bull Arena angepfiffen. Weder in in Österreich noch in Deutschland wird das Match im TV gezeigt. Stattdessen überträgt DAZN das Spiel in beiden Ländern live und exklusiv.

Wie üblich beginnt die Übertragung kurz vor dem Anpfiff. Neben Livestreams zu jeder einzelnen Europa-League-Partie gibt es auf DAZN auch eine Konferenz mit allen Matches.

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der seit 2016 auf dem Markt ist und sich mittlerweile zahlreiche Rechte für Live-Übertragungen gesichert hat. So hat DAZN neben der Europa League unter anderem auch die Champions League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Angebot.

DAZN kostet pro Monat nur 9,99 Euro. Wer noch kein DAZN-Kunde ist hat zudem die Möglichkeit, DAZN 30 Tage lang kostenlos zu testen. Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat!

RB Salzburg gegen Rosenborg heute im LIVE-TICKER

SPOX hat ein großes Angebot an Livetickern. So könnt ihr bei uns neben Tennis, Formel 1 und weiteren Sport-Highlights jede Menge Fußball verfolgen: Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga, Champions League und eben Europa League.

Den Liveticker des Spiels Red Bull Salzburg gegen Rosenborg Trondheim gibt es hier.

Salzburg vs. Trondheim: Tore und Highlights

Wer die Partie nicht live verfolgen kann, muss trotzdem nicht auf die Tore verzichten. Sowohl auf SPOX als auch auf DAZN könnt ihr die Highlights des Spiels sehen.

Salzburg in der Europa League: Siege gegen Leipzig und Marseille

Der Sprung in die Österreichische Bundesliga-Saison 2018/19 ist Salzburg problemlos gelungen. Nach elf Spieltagen hat Salzburg 31 Punkte auf dem Konto und führt die Liga damit bereits mit zehn Punkten Vorsprung an. Dabei ist RBS sogar noch ungeschlagen.

Auch in der Europa League läuft es für die Bullen aus Salzburg bislang rund: Nach dem Auftaktsieg gegen Leipzig konnte RBS auch Celtic in die Knie zwingen.

Dabei gingen die Schotten sogar früh in Führung, doch durch einen Doppelpack von Munas Dabbur und einem Treffer von Takumi Minamino drehte Salzburg das Spiel und gewann 3:1.

Am 3. und 4. Spieltag kommt es nun zum Aufeinandertreffen mit Trondheim. Dabei hat Salzburg gute Chancen, bereits die Qualifikation für die nächste Runde fix zu machen.

Europa League, Gruppe B mit Salzburg, Trondheim, Leipzig und OM

Nach dem erfolgreichen Start in die Gruppenphase der Europa League steht Salzburg auf dem ersten Platz der Gruppe B. Rosenborg hingegen steht in Österreich bereits mächtig unter Druck, bei einer Niederlage gerät das Weiterkommen in die Ferne.