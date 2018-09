Bericht: John Terry absolviert Medizincheck bei Rapid-Gegner Spartak Moskau

Der englische Verteidiger John Terry steht kurz vor einem Wechsel zu Spartak Moskau. Wie der Mirror berichtet, absolviert der 78-fache Nationalspieler bereits seinen Medizincheck in Russland, für den er einen Auftritt bei einem Charity-Match absagte. Damit könnte er bereits im September auf den SK Rapid Wien treffen.

In der abgelaufenen Spielzeit lief Terry für den englischen Zweitligisten Aston Villa auf, seit dem Sommer war er jedoch ohne Vertrag. Zuletzt hatte er angedeutet, sich durchaus einen Verbleib vorstellen zu können. "Ich habe meine Zeit bei Aston Villa geliebt", sagte er der Daily Mail und ergänzte, dass seine Arbeit nach dem verpassten Aufstieg eigentlich noch nicht erledigt sei.

Nun geht es offenbar doch nach Russland, wo er nach Informationen von Sky Sport einen Zweijahresvertrag unterschreiben wird. Am 20. September spielt Spartak am ersten Spieltag der UEFA Europa League in Wien gegen Rapid, Ende November kommt es zum Rückspiel in Moskau.

