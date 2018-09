SK Rapid Wien - Martin Stranzl: "Neben Moskau ist Wien ein Kindergarten"

Der SK Rapid Wien empfängt zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase Spartak Moskau (ab 18.55 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) und gilt gegen die Russen als Außenseiter. Ex-ÖFB-Spieler Martin Stranzl spielte von 2006 bis 2011 beim populärsten Klub Russlands und weiß daher genau, was Spartak so einzigartig macht.

"Das ist der Klub des Volkes mit den meisten Fans. Der Verein sieht sich als legitimer Champions-League-Starter", so Stranzl im Kurier. Tatsächlich startet Spartak erstmals in der Europa-League-Gruppenphase, alles andere als ein Sieg gegen Rapid würde in Russland als Schmach empfunden werden.

Neben den sportlich höheren Ansprüchen sei vor allem die Größe der Stadt ein riesiger Unterschied. "Neben Moskau ist Wien ein Kindergarten. Die Stadt schläft nie, der Verkehr ist immer heftig", erklärt der 38-Jährige: "Unser Training war meistens um 11 Uhr, da bin ich um 8.15 von der Wohnung aufgebrochen."

