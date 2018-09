Pikante Europa-League-Duelle: Die komplizierte Beziehung zwischen Österreich und Schottland

In der gestern ausgelosten Europa League kommt es zu zwei äußerst interessanten Duelle: Rapid Wien trifft auf die Glasgow Rangers mit Cheftrainer Steven Gerrard, während es Red Bull Salzburg mit Stadtrivalen Celtic Glasgow zu tun bekommt. Gut, dass sich die Auslosung nicht umgekehrt gestaltete: denn Celtic hätte so einiges an unliebsamer Vergangenheit mit Rapid aufrollen können.

Denn die Antipathie, die die Celtic-Fans bis dato gegen Rapid empfinden, rührt aus dem Jahre 1984, als es zu einem sogenannten Skandal-Spiel kam. 49.000 Zuseher sorgten am 7. November im Achtelfinal-Rückspiel des europäischen Cupsieger-Bewerbs für eine sonderbar aufgeheizte und aufgebrachte Stimmung, die in einen Spielabbruch gipfelte.

Denn beim Stand von 0:3 wurde der für Peter Pacult eingewechselte Rapid-Kicker Rudi Weinhofer von einem Wurfgeschoss getroffen, sackte mit einer Platzwunde zusammen. Während man in Schottland von einer Inszenierung überzeugt ist, schenkte die UEFA in zweiter Instanz den Hütteldorfern Glauben und setzte ein Wiederholungsspiel an - welches Rapid mit 1:0 gewann und nach dem 3:1 im Happel-Stadion ins Viertelfinale aufstieg. Eine Tatsache, die die Celtic-Fans bis heute nicht vergessen haben.

Bekommt Red Bull Salzburg für Rapid die Wut der Celtic-Fans ab?

Hans Krankl erinnert sich 2009 in der Krone darüber: "Das Spiel ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Das war das einzige Match in meiner Karriere, wo ich wirklich Angst gehabt habe. Man hat den Hass der Leute gesehen, schon bei der Anreise ins Stadion." Selbst 25 Jahre später hatten die Celtic-Fans das Geschehene noch nicht verdaut und entrollten beim Europa-League-Spiel gegen Rapid Banner mit "We still hate Rapid"-Aufschriften. Das Spiel im Celtic Park endete damals 1:1, Nikica Jelavic traf für die österreichischen Grün-Weißen.

In der diesjährigen Europa League trifft Rapid auf die Glasgow Rangers. Allerdings muss Red Bull Salzburg den Gang zu Celtic antreten. Ob die schottischen Fans ihre noch immer vorhandene Wut auf Rapid an Salzburg auslassen? 2014 trafen die zwei Mannschaften zuletzt in der Europa League aufeinander. Salzburg siegte auswärts 3:1, die Tore erzielten Doppelpacker Alan und Naby Keita. Zwischen den Fans blieb es glücklicherweise ruhig. Zuhause spielte man 2:2, Salzburg gewann damals die Gruppe überlegen mit 16 Punkte, acht Punkte Vorsprung auf Celtic.

Rapid Wien in der Gruppenphase der Europa League: Spielplan, Termine, Paarungen

Die Gruppenphase der Europa League besteht aus sechs Spieltagen, wobei alle vier Teams in einem Hin- und einem Rückspiel aufeinander treffen.

Datum Runde Gegner Anstoß Spielort LIVE 20. September 1. Spieltag Spartak Moskau 18.55 Wien DAZN 4. Oktober 2. Spieltag Glasgow Rangers 21.00 Glasgow DAZN 25. Oktober 3. Spieltag Villarreal 21.00 Villarreal DAZN 8. November 4. Spieltag Villarreal 18.55 Wien DAZN 29. November 5. Spieltag Spartak Moskau 16.50 Moskau DAZN 13. Dezember 6. Spieltag Glasgow Rangers 18.55 Wien DAZN

Red Bull Salzburg in der Gruppenphase der Europa League: Spielplan, Termine, Paarungen

Datum Runde Gegner Anstoß Spielort LIVE 20. September 1. Spieltag RB Leipzig 21.00 Leipzig DAZN 4. Oktober 2. Spieltag Celtic Glasgow 18.55 Salzburg DAZN 25. Oktober 3. Spieltag Rosenborg 18.55 Salzburg DAZN 8. November 4. Spieltag Rosenborg 21.00 Trondheim DAZN 29. November 5. Spieltag RB Leipzig 18.55 Salzburg DAZN 13. Dezember 6. Spieltag Celtic Glasgow 21.00 Glasgow DAZN

