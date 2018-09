Red-Bull-Salzburg-Trainer Marco Rose: "Ein Kampf um Pressingräume"

Das Europa-League-Duell zwischen RB Leipzig und Red Bull Salzburg am ersten Spieltag der Gruppe B endet mit einem spektakulären 3:2-Auswärtssieg des Salzburger Underdogs. Die Österreicher gingen durch Tore von Munas Dabbur (20.) und Amadou Haidara (22.) mit 2:0 in Führung, doch RB Leipzig erkämpfte sich durch Konrad Laimer (70.) und Yussuf Poulsen (83.) den Ausgleich. Fredrik Gulbrandsen sorgte schließlich in der 90. Minute für den sensationellen und nicht unverdienten Siegtreffer der Salzburger. Die Stimmen zum Spiel.

Marco Rose (Salzburg-Trainer): "Wir haben hoch gepresst und Fehler erzwungen. Wir haben beim 1:0 einen kurzen Weg zum Tor gehabt. Auch das 2:0 haben wir sehr gut ausgespielt. Wir wussten, dass Leipzig vorwärts verteidigt und wir Möglichkeiten haben, hinter ihre letzte Linie zu kommen. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig nicht überrascht. Es war ein Kampf um Pressingräume. Wir wollten es heute versuchen, intensiver zu machen als sie und das haben die Jungs gut umgesetzt. Wir machen es dann noch mal spannend, das passiert. Unter dem Strich ist das mit dem Sieg ein toller Lerneffekt für uns. Wir haben uns vorgenommen eine anderer Körpersprache zu zeigen, wenn Rückschläge kommen. Die Jungs dürfen das genießen, weil es ein besonderer Sieg für uns ist."

Fredrik Gulbrandsen (Siegtorschütze): "Ich bin sprachlos. Es ist ein wirklich guter Start. Wenn man ein 2:0 verspielt, ist es umso schöner, noch das dritte Tor zu schießen. Als ich reinkam, habe ich einfach versucht, meine Geschwindigkeit auszuspielen. Hannes (Wolf) hat mich wie schon am Wochenende gesehen. Ich bin froh, dass es wieder funktioniert hat."

Hannes Wolf (Salzburg): "Es ist überragend. Wir haben alles richtig gemacht und sind 2:0 in Führung gegangen. Nach dem 1:2 sind wir ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Nach dem 2:2 haben wir wieder gespielt wie erste Hälfte. Ich denke, wir gehen verdient als Sieger vom Platz. Ich denke, das macht uns aus. Das war eine harte Zeit für uns (Anm. Aus im Champions-League-Play-off). Es gibt niemanden, der heute nicht am Maximum war, aber das braucht es auch um bei Leipzig zu bestehen."

RB Leipzig vs. Red Bull Salzburg: Die Noten zum Spiel © GEPA 1/15 In einem unfassbaren Schlagabtausch siegt Red Bull Salzburg auswärts mit 3:2 gegen den Schwesternklub RB Leipzig. SPOX bewertet die Leistung der Salzburger. © GEPA 2/15 Alexander Walke (Note= 2): Hatte in Hälfte Eins einen recht entspannten Arbeitstag in Leipzig, konnte nicht ahnen, wie heftig die zweite Halbzeit wurde. Bei den Gegentreffern ist er allerdings von jeglicher Verantwortung frei zu sprechen. © getty 3/15 Andreas Ulmer (Note= 3): Äußerst schade, dass er eine an sich gute Leistung mit dem haarsträubenden Fehler zum 1:2-Anschlusstreffer durch Konrad Laimer vermieste. Ließ sich vom Ex-Kollegen nur allzu leicht die Frucht abluchsen. © getty 4/15 Marin Pongracic (Note= 3): In Halbzeit Eins sehr kampfstark und diszipliniert, der Ex-1860-München-Kicker führte äußerst abgezockt Zweikämpfe und klärte gleich sechs brenzlige Situationen. Verschätzte sich aber übel beim zwischenzeitlichen Ausgleich. © getty 5/15 Andre Ramalho (Note= 2): Hatte die Defensive die meiste Zeit im Griff, klärte gleich acht gefährliche Situationen. Sah in der Luft allerdings nicht wirklich gut aus, gewann nur ein einziges von fünf Kopfballduellen. © GEPA 6/15 Stefan Lainer (Note= 3): Mit 30 Ballverlusten (durch zahlreiche Flanken) der traurige Spitzenreiter dieser Rangliste, hatte auch abgesehen davon nicht den prägenden Einfluss auf das Spiel wie sein Kollege auf der linken Position Andreas Ulmer. © getty 7/15 Diadie Samassekou (Note= 2): War mit 70% gewonnenen Zweikämpfer der beste Salzburger in dieser Kategorie, eine kurze Unachtsamkeit wurde aber gleich zum zwischenzeitlichen Ausgleich bestraft. © getty 8/15 Xaver Schlager (Note= 2): Unheimlich pass- und kombinationssicher, wurde aber im Verlauf der Partie deutlich unkonzentrierter. © getty 9/15 Amadou Haidara (Note =2): Fast jeder seiner Pässe landet dort hin, wo er hin soll. War aber beim 2:2-Ausgleich nicht präsent genug, wenngleich er davor eine starke Leistung mit dem 2:0 krönte. © getty 10/15 Hannes Wolf (Note= 1): Bärenstarker Auftritt. Riss durch seine Pässe immer wieder Lücken in die überforderte Leipziger Defensive, eine Traumaktion mit dem Ferserl folgte der nächsten. Der Assist zum 3:2 = sensationell. © getty 11/15 Munas Dabbur (Note= 2): Zum ersten Tor wurde er praktisch eingeladen, ein zweites hätte gut und gerne folgen können. Wollte in der 55. Minute die Frucht mit Gefühl in die Ecke schlenzen, es wurde nur die Stange. Dennoch sehr wichtig für das Offensivspiel. © GEPA 12/15 Reinhold Yabo (Note= 3-): Die Rolle als zweite Sturmspitze behagt ihm nach wie vor nicht so, hatte recht wenig Bindung ins Spiel, wurde auch nicht wirklich in Kombinationen miteingebunden. Man kann mehr von ihm erwarten. © GEPA 13/15 Takumi Minamino (zu kurz eingesetzt): kam in Minute 71 für Reinhold Yabo, sorgte allerdings für ungleich mehr Betrieb als der Deutsche. © GEPA 14/15 Fredrik Gulbrandsen (zu kurz eingesetzt): stand zwar nur sechs Minuten auf dem Feld, seine Hereinnahme entpuppte sich durch das Tor zum 3:2 aber als äußerst wichtig. © GEPA 15/15 Zlatko Junuzovic (zu kurz eingesetzt): was für ein unglaublicher wichtiger und wunderbarer Scorpion-Kick, der schließlich zum 3:2 führte.

Konrad Laimer (Leipzig): "Wir haben die ersten 45 Minuten komplett verschlafen, das war fast schon ein Skandal. Wir haben keine Lösungen nach vorne gehabt und keine fünf Pässe hintereinander zusammen gebracht. Wir sind in der zweiten Hälfte besser raus gekommen. Wir haben mit allem, was wir hatten, versucht zurückgekommen. Dann bekommen wir ein blödes 2:3, das unter dem Strich aber verdient war. Es bringt mir nichts, wenn ich treffe und wir verlieren. Wir haben gewusst, dass sie sehr motiviert sind. Das hat man bei uns nicht so gesehen wie bei Salzburg."

Marcel Sabitzer (Leipzig): "Wir haben in der ersten Halbzeit alles vermissen lassen. Bei uns hat teilweise die Einstellung gefehlt."

Ralf Rangnick (Leipzig-Trainer): "Wir sind natürlich extrem enttäuscht über das Ergebnis, aber vor allem auch über den Auftritt in der ersten Hälfte. Die erste Hälfte war unterirdisch, da kann man sich bei den Zuschauern nur entschuldigen. Im Prinzip haben wir erst in der zweiten Hälfte in der angefangen, das Spiel so zu bestreiten, wie man das von Anfang an hätte tun sollen. Das Ganze fühlt sich extrem schlecht an. Ich hatte nicht das Gefühl, dass allen klar war, was da an Dynamik und Wucht auf uns zu kommt. Das war ein Gegner der zuletzt nicht umsonst fast im Europa-League-Finale stand."