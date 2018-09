Andreas Ivanschitz kommentiert und analysiert Rapid vs. Spartak auf DAZN

Um 18:55 Uhr kreuzen der SK Rapid und Spartak Moskau am ersten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase in Hütteldorf die Klingen (LIVE und EXKLUSIV auf DAZN). DAZN zog dafür einen prominenten Experten an Land.

Für den Streamingdienst gibt Andreas Ivanschitz gemeinsam mit Philipp Krummholz den Experten und Co-Kommentator. Ivanschitz, seit seinem Gastspiel bei Viktoria Pilsen ohne Verein, absolvierte für Rapid 177 Spiele, erzielte dabei 27 Tore und bereitete 35 weitere vor. Im Jänner 2006 wechselte der 69-fache österreichische Nationalspieler für kolportierte vier Millionen Euro zu Red Bull Salzburg.

Die Partie wird wie alle anderen Spiele der Europa-League-Saison live auf dem Streamingdienst DAZN gezeigt.

