Ex-Rapidler Veli Kavlak: "LASK hat gegen Besiktas Chancen nur am Papier"

Dem ehemaligen österreichischen Nationalteamspieler Veli Kavlak spielt das Schicksal aktuell äußerst übel mit. Nach fürchterlichen Verletzungsproblemen und einer langwierigen Schulter-Geschichte wurde sein Vertrag bei Besiktas Istanbul einseitig aufgelöst, sein Berater soll die Rechtmäßigkeit dieser Auflösung klären.

Im Gespräch mit der Krone zeigt sich der immer noch erst 29-jährige Mittelfeldspieler zwar enttäuscht, jedoch erleichtert, dass die Schulterverletzung endgültig ausgeheilt sein könnte: " Ich war zuletzt bei Spezialisten hier, in Amerika, Italien, Deutschland sowie in Österreich. Und Professor Resch, ein weltweit anerkannter Spezialist aus Salzburg, hat erkannt, dass seit Jahren ein kleiner, aber wichtiger Muskel abgerissen ist. Das sieht man auch auf alten MRT-Bildern - hatte mir aber bislang keiner gesagt. Anfang September werde ich operiert, drei, vier Monate später sollte Mannschaftstraining wieder möglich sein." Drei Jahre dauerte sein Leidensweg, ein Ende scheint sich abzuzeichnen.

Veli Kavlak will wieder durchstarten

Nach 152 Spielen bei Besiktas Istanbul war's das wohl, der 31-fache Teamspieler will aber auf keinen Fall aufhören. Als Besiktas-Spezialist und Ex-Kapitän hat Kavlak aber auch einige Tipps für den LASK, der bekanntlich in der Europa-League-Qualifikation auf den türkischen Spitzenklub trifft: "Ich denke, der LASK hat Chancen nur am Papier. Die einzige ist, dass Besiktas im ersten Spiel vielleicht etwas überheblich agiert, deshalb kein gutes Ergebnis erzielt und dann nach Linz muss. Wär' die Auslosung umgekehrt und würde der LASK mit einem guten Ergebnis nach Istanbul kommen, hätte er null Chancen."

Besiktas Istanbul: Der größte Unterschied zum LASK

"Du musst gewinnen", meint Kavlak als den Hauptgrund, warum der türkische Fußball international so viel besser dasteht als der österreichische. Alles sei größer: "Besiktas hat 18 Millionen Fans. Fenerbahce 22 Millionen. Galatasaray noch mehr. Die bedeuten natürlich Druck. Doch der pusht." Pushen will auch der LASK. Am Donnerstag treffen die Linzer auf Besiktas Istanbul.

