Sturm Graz: Stellungnahme zu Becherwurf-Vorfall fertig

Sturm Graz hat am Mittwoch seinen Bericht zum Vorfall im Hinspiel der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen AEK Larnaka an die europäische Fußball-Union (UEFA) geschickt. "Unsere Stellungnahme ist fertig, wir schicken sie bereits heute ab", sagte Präsident Christian Jauk am Mittwoch vor dem Abflug zur Retourpartie nach Zypern. Sturm läuft am Donnerstag einem 0:2 nach.

Das UEFA-Verfahren nach dem Becherwurf am Donnerstag auf Linienrichter Fredrik Klyver, der eine Platzwunde und eine rund 40-minütige Unterbrechung zur Folge hatte, findet am Freitag statt. Die Grazer wollen danach zum Urteil Stellung nehmen, sich zuvor aber nicht mehr mit der leidigen Causa beschäftigen. Der Strafrahmen reicht theoretisch von einer Ermahnung bis zu einem Europacup-Ausschluss.

Nicht in Zypern dabei ist unter anderen Jakob Jantscher. Der Offensivspieler wird wegen seines Syndesmosebandrisses "in den nächsten Tagen" in Tübingen operiert, wie Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl verlautete. Der Eingriff werde von einem Spezialisten unternommen, der auch schon Ex-DFB-Teamspieler Bastian Schweinsteiger oder Bayerns Offensivspieler Kingsley Coman operiert habe.

