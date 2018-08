Steaua-Boss über SK Rapid: "Im Rückspiel werden wir sie zerstören"

Der SK Rapid hat am Donnerstag einen Sieg gefeiert, der dem Club einige Millionen Euro bringen könnte. Das 3:1 gegen Steaua Bukarest stieß die Tür zur siebenten Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League auf, und dennoch drehte sich danach vieles um die Geschehnisse abseits des Rasens. Trainer Goran Djuricin geriet nämlich massiv in die Schusslinie der grün-weißen Fanszene, der Präsident des Gegners setzte zu einer Kampfansage an.

Schon vor dem Anpfiff hatten Rapid-Ultras beim Block West Zettel verteilt, auf denen Djuricin und das gesamte Präsidium kritisiert wurde. Das Schreiben schloss mit den Worten "Gogo raus". In der 45. Minute verlieh die organisierte Fanszene mit "Gogo raus"-Transparenten und -Rufen ihrem Anliegen Nachdruck - und das beim Stand von 2:0 gegen den rumänischen Rekordmeister.

Prompt begann die zweite Hälfte mit einer Top-Chance für Steaua, in der 47. Minute gelang den Rumänen der Auswärtstreffer. "Aber die Plakate haben unsere Leistung in der zweiten Hälfte nicht beeinflusst", sagte Kapitän Stefan Schwab, der in der 49. Minute für das 3:1 sorgte.

SK Rapid: Stefan Schwab und Christoph Knasmüllner hörten nichts

Der Mittelfeldspieler gab an, wenig bis gar nichts von der Fan-Aktion mitbekommen zu haben. "Ich habe nur ein Plakat gesehen", sagte Schwab. Seine Kollegen Mario Sonnleitner, Thomas Murg und Christoph Knasmüllner meinten sogar unisono, die Forderung nach einer Djuricin-Entlassung überhaupt nicht wahrgenommen zu haben.

Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel sprach im Zusammenhang mit den Fan-Protesten von einem "sehr ungünstigen Moment. So kurz vor der Pause hast du die Bilder im Kopf, obwohl du vielleicht etwas anderes besprechen willst. Das war bestimmt keine große Hilfe."

Djuricin selbst hielt sich mit Aussagen zur Causa prima zurück. Auf die Frage nach den Transparenten und Sprechchören meinte der 43-Jährige: "Aus Respekt vor meiner Mannschaft bitte ich um Verständnis, diese Frage nicht zu beantworten, zumindest nicht heute, weil ich mich um das Sportliche kümmern muss, und das war Arbeit genug. Mir ist es wichtig, dass ich in den Spiegel schauen kann. Ich arbeite 24 Stunden für Rapid, das ist das Wichtigste."

SK Rapid und seine Trainer: Diese Coaches verloren den Kredit der Ultras © GEPA 1/17 Fan-Proteste, die sich gegen den Trainer richten, sind bei Rapid weniger die Ausnahme, sondern fast Tradition. Das musste am Donnerstag auch Goran Djuricin erfahren. Damit ist der Rapid-Coach aber nicht alleine. Wir nennen fünf prominente Beispiele. © GEPA 2/17 Eine 1:2-Niederlage beim LASK war den Rapid-Fans offenbar eine Pleite zu viel. Vor dem Europa-League-Spiel gegen Steaua wurde im Block West ein eindeutiges Flugblatt verteilt. © GEPA 3/17 "Nachdem sich das Präsidium dezent zurückhält, werden nun die Stimmen des Block West lauter, um nötige Veränderungen zu fordern." Nachsatz: "Gogo raus!", war darauf zu lesen. © GEPA 4/17 …Sportdirektor Fredy Bickel kritisierte sie aber vorsichtig: "Sie unterstützen uns meistens sehr in schwierigen Situationen, heute war es vielleicht nicht so. Es ist klar, es war ein sehr ungünstiger Moment." © GEPA 5/17 Bei Altach zwar überaus erfolgreich, war Damir Canadi eines der größeren Missverständnisse der Rapid-Geschichte. In 17 Spielen auf der Rapid-Trainerbank reichte es für lediglich drei Siege, zudem setzte es acht Niederlagen. © GEPA 6/17 Dementsprechend bekam Canadi den Gegenwind der Ultras zu spüren, nach einer 0:3-Pleite gegen Ried wurde der Mannschaftsbus von einer Fangruppe der Ultras auf der Heimfahrt gestoppt. © GEPA 7/17 Später wurde von einer „Aussprache“ gesprochen. Die Ultras sahen das anders – laut ihrer Homepage wurde Rapid „die Leviten gelesen“. © GEPA 8/17 Es sollte Canadis letztes Spiel als Rapid-Trainer gewesen sein – am nächsten Tag wurde er vom Dienst bei Rapid freigestellt. Heute trainiert Canadi Atromitos Athen. © GEPA 9/17 Nach der Saison 2015/2016 war dem SK Rapid der zweite Platz hinter Salzburg nicht genug – man verabschiedete sich von Trainer Zoran Barisic um im neuen Stadion anzugreifen. Auserkoren wurde dafür Mike Büskens. © GEPA 10/17 Und das semierfolgreich. 25 Rapid-Spiele coachte der Deutsche, gewinnen konnte er nur elf davon. Schnell waren Büskens und Sportdirektor Müller von den Fans angezählt. © GEPA 11/17 „Das Trainerteam ist einer Rapid nicht würdig – ausmisten jetzt“ war beim Cup-Spiel gegen BW Linz auf einem Transparent zu lesen. © GEPA 12/17 „Wenn du eine Seele hast, berührt dich so etwas“, sollte Büskens sagen. Drei Spiele später – nach einer Niederlage zuhause gegen den WAC – musste Büskens tatsächlich den Hut nehmen. © GEPA 13/17 Pacult lieferte 2008 zwar den Titel, später sollte die Stimmung aber kippen. Eine Pleite beim SV Mattersburg im März 2011 ließ das Fass überlaufen, beim anschließenden Spiel gegen Ried forderten Ultras in einem Brief an Präsident Edlinger Konsequenzen. © GEPA 14/17 Die Westtribüne skandierte „Pacult raus“ und titelte: "Kein Spielwitz, kein Kampfgeist - keine Chancen, keine Tore - wos is mit eich? - wollt ihr uns verarschen? Unsere Transferempfehlung: Hörtnagl (Sportdirektor, Anm.) zurück hinter den Brenner." © GEPA 15/17 Vier Runden später, nach einer 0:2-Pleite gegen den SK Sturm, wurde der Wunsch der Fans erhört – Pacult musste gehen. © GEPA 16/17 Peter Schöttel ist zweifellos eine der größten Legenden in der Geschichte des SK Rapid. Das schützte ihn aber auch nicht vor heftiger Kritik. Und so endete sein Engagement als Rapid-Trainer im April 2013 mit Herzschmerz. © GEPA 17/17 Nachdem nur eines aus 11 Spielen gewonnen wurde, zog Rapid die Reißleine. Heftige Proteste? Tagesordnung. So wurde etwa die Rapid-Geschäftsstelle von Fans zugemauert. Transparente forderten den Rauswurf von Sportdirektor Schulte und Trainer Schöttel.

SK Rapid in Bundesliga und Europa League: Der Spielplan

Datum Heim Gast Uhrzeit/Ergebnis 23.08. SK Rapid FCSB 3:1 26.08. SK Rapid Wacker Innsbruck 17.00 Uhr 30.08. FCSB SK Rapid 20.30 Uhr 02.09. SK Sturm SK Rapid 17.00 Uhr 16.09. SK Rapid Austria Wien 17.00 Uhr

Rapid-Torwart Richard Strebinger in Überform

Lieber äußerte sich der Wiener über die Leistung seiner Mannschaft. "Unser Auftritt war in der ersten Hälfte sehr stark. Wir haben fast immer vorne attackiert und zwei Riesenchancen vergeben."

In der zweiten Hälfte hätte man einige Kontergelegenheiten besser ausspielen müssen, monierte Djuricin, gab aber auch zu: "Am Ende bin ich froh, dass wir das 3:1 gehalten haben." Dadurch sei die Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Bukarest "relativ gut".

Zu verdanken ist das laut Djuricin vor allem Goalie Richard Strebinger, der einige Top-Chancen der Gäste zunichtemachte. Für den Schlussmann gab es auch Sonderlob von den Mitspielern. "Ich kann mich in den letzten eineinhalb Jahren an keinen schweren Fehler von ihm erinnern. Er ist ganz klar ein Nationalteam-Tormann", erklärte Schwab.

Murg war von Strebinger ebenfalls begeistert. "Wir sind sehr froh, dass wir ihn hinten drin haben. Er hat sehr viel Selbstvertrauen, das freut mich für ihn, weil er irrsinnig hart an sich arbeitet." Auf den Keeper wartet wohl auch im Rückspiel Schwerarbeit. "Defensiv sind wir nicht die beste Mannschaft, das weiß jeder. Wir werden in Bukarest nicht nur verteidigen, denn wir sind keine Mannschaft, die das besonders gut kann", erklärte Murg.

Steaua-Boss Becali: Rapid "ist zu schwach"

Sonnleitner bezeichnete den 3:1-Vorsprung als "trügerisches Ergebnis. Wenn wir in Bukarest ein Tor kassieren, brennt der Hut", warnte der steirische Innenverteidiger angesichts der Offensivstärke des rumänischen Spitzenclubs.

Dessen streitbarer Chef George Becali meinte nach dem Match in einem rumänischen TV-Interview: "Diese Mannschaft (Anm.: Rapid) ist zu schwach, um uns in Bukarest Probleme zu bereiten. Ich kann mir nicht erklären, wie wir dieses Spiel verlieren konnten. Im Rückspiel werden wir sie zerstören."