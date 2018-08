SK Rapid Wien: Stefan Schwab für Duell gegen Slovan Bratislava fraglich

Beim SK Rapid Wien sind vor dem wichtigen Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League gegen Slovan Bratislava am Donnerstag (20.30 Uhr/LIVE auf DAZN) alle Augen auf Stefan Schwab gerichtet. Der Kapitän musste beim 0:0 gegen den WAC am Sonntag mit Muskelproblemen in der Halbzeit ausgewechselt werden.

"Ich habe es ab der 20. Minute gespürt. Bei jedem Pass ist der Zug stärker geworden, es hat immer mehr zugemacht. Hätte ich in der zweiten Halbzeit gespielt, wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis mehr passiert", erläuterte Schwab nach der Partie.

Seither macht dem 27-jährigen Mittelfeldmotor sein Oberschenkel zu schaffen, ein Einsatz am Donnerstag ist weiter fraglich. Aufgrund der Wichtigkeit der Partie geht die Tendenz aber in Richtung Einsatz.

Schwab absolviert jedenfalls das Abschlusstraining, in dem auch Elfmetertraining angesetzt ist. "Wir werden dann sehen, wie die Muskulatur reagiert", gibt Trainer Goran Djuricin Einblick.

SK Rapid Wiens letzte Auftritte in der Europa-League-Gruppenphase