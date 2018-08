Die Spielpläne sind raus: Alle Spiele von Rapid und Salzburg live auf DAZN

Der SK Rapid hat sich mit Siegen über Slovan Bratislava und Steaua Bukarest für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2018/19 qualifiziert. Dabei sind die Hütteldorfer in Gruppe G gelost worden. SPOX liefert alle Informationen zu den Gegnern von Rapid und dem Spielplan. Red Bull Salzburg musste bitter in der Champions-League-Quali gegen Roter Stern Belgrad die Segel streichen, sie wurden in die Gruppe B gelost. Auch zu den Salzburgern finden sich hier alle Infos. Alle Spiele gibt's LIVE und exklusiv auf DAZN.

Rapid Wien in der Gruppenphase der Europa League: Spielplan, Termine, Paarungen

Die Gruppenphase der Europa League besteht aus sechs Spieltagen, wobei alle vier Teams in einem Hin- und einem Rückspiel aufeinander treffen.

Datum Runde Gegner Anstoß Spielort LIVE 20. September 1. Spieltag Spartak Moskau 18.55 Wien DAZN 4. Oktober 2. Spieltag Glasgow Rangers 21.00 Glasgow DAZN 25. Oktober 3. Spieltag Villarreal 21.00 Villarreal DAZN 8. November 4. Spieltag Villarreal 18.55 Wien DAZN 29. November 5. Spieltag Spartak Moskau 16.50 Moskau DAZN 13. Dezember 6. Spieltag Glasgow Rangers 18.55 Wien DAZN

Red Bull Salzburg in der Gruppenphase der Europa League: Spielplan, Termine, Paarungen

Datum Runde Gegner Anstoß Spielort LIVE 20. September 1. Spieltag RB Leipzig 21.00 Leipzig DAZN 4. Oktober 2. Spieltag Celtic Glasgow 18.55 Salzburg DAZN 25. Oktober 3. Spieltag Rosenborg 18.55 Salzburg DAZN 8. November 4. Spieltag Rosenborg 21.00 Trondheim DAZN 29. November 5. Spieltag RB Leipzig 18.55 Salzburg DAZN 13. Dezember 6. Spieltag Celtic Glasgow 21.00 Glasgow DAZN

Europa League im Livestream: DAZN zeigt alle Spiele live

Ab der Saison 2018/19 zeigt DAZN alle Spiele der Europa League live und als Aufzeichnung, zahlreiche Partien davon sogar exklusiv.

