SK Rapid gegen Steaua Bukarest: Wo kann ich das EL-Playoff-Rückspiel heute legal im Livestream oder TV sehen?

Der SK Rapid Wien geht mit einem 3:1-Vorsprung in das Playoff-Rückspiel zur Europa League gegen FCSB alias Steaua Bukarest (Do., ab 20.30 Uhr auf DAZN und im Liveticker). SPOX erklärt, wo das Spiel im TV und Livestream zu sehen ist.

SK Rapid Wien - FCSB: Wann steigt das EL-Playoff-Rückspiel?

Rapid trifft in der Arena Nationale in Bukarest auf den rumänischen Rekordmeister Steaua Bukarest. Das Spiel findet am Donnerstag, den 30. August 2018 um 20.30 Uhr statt.

EL-Playoff im Livestream: FCSB - Rapid live sehen

Das Playoff-Rückspiel wird live auf DAZN übertragen. Ab 20.30 melden sich die Kommentatoren mit der Live-Übertragung aus Bukarest. Für Neukunden von DAZN ist die Partie zudem gratis im Livestream empfangbar, hier geht's zur Anmeldung!

Neben der Europa League zeigt DAZN in dieser Saison auch die Champions League, Premier League, Serie A oder Primera Division. Das Spiel zwischen FCSB und Rapid wird auch im ORF übertragen.

© GEPA

Im Spiel gegen Slovan Bratislava verwandelten die Rapid-Fans das Allianz Stadion in einen Hexenkessel

SK Rapid im Liveticker: Die Partie gegen Steaua Bukarest live verfolgen

SPOX covert die wichtigsten Ereignisse zum Heimspiel des SK Rapid im Liveticker. Hier entlang!

SK Rapid in Bundesliga, Europa League und ÖFB-Cup: Die nächsten fünf Spiele

Datum Heim Gast Uhrzeit 30.08. FCSB SK Rapid 20.30 Uhr 02.09. SK Sturm SK Rapid 17.00 Uhr 16.09. SK Rapid Austria Wien 17.00 Uhr 23.09. Red Bull Salzburg SK Rapid 17:00 Uhr 25.09. SV Mattersburg SK Rapid noch offen

Rapid vs Steaua Bukarest: Mögliche Aufstellungen

FCSB : Balgradean - Benzar, Planic, Balasa, Stan - Pintilii - Roman, Tanase, Teixeira, Coman - Gnohere

: Balgradean - Benzar, Planic, Balasa, Stan - Pintilii - Roman, Tanase, Teixeira, Coman - Gnohere SK Rapid: Strebinger - Potzmann, Barac, Sonnleitner, Bolingoli - D. Ljubicic, Schwab - Murg, Knasmüllner, Ivan - Alar

SK Rapid in der Europa-League-Qualifikation 2018/19