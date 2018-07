Europa-League-Qualifikation: Hinspiel LASK gegen Lilleström SK live im TV sehen

Club Friendlies Sa 14.07. Liverpool-Test: Wie gut sind Klopps Reds in Form? Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool World Cup Belgien -

England (Highlights) Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken World Cup Frankreich -

Kroatien (Highlights) CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton

Der LASK tanzt wieder auf dem internationalen Parkett und startet sein Comeback in der 2. Runde der Qualifikation zur Europa League gegen Lilleström SK. Hier erfährst du, wo du das Hinspiel live im TV sehen kannst.

19 lange Jahre ist es her, dass der LASK international spielte. Im Herbst 1999 war Steaua Bukarest zu Gast auf der Gugl und fuhr in der 1. UEFA-Cup-Runde einen 3:2-Auswärtssieg ein. Auch das Hinspiel war 2:0 an die Rumänen gegangen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Damals liefen Spieler wie Ewald Brenner, Christian Stumpf, Jürgen Pichorner, Jürgen Kauz, Jürgen Panis oder Souleyman Sane - Vater von ManCity-Star Leroy - in Schwarz und Weiß auf. Niemand konnte ahnen, wie lange es bis zur Rückkehr in den Europacup dauern würde. Doch mittlerweile hat ich der LASK nicht nur wieder zurück in die Bundesliga, sondern per Durchmarsch auch gleich nach Europa gekämpft.

LASK vs. Lilleström: Termin, Uhrzeit, Ankick, Spielort

Der Combeack-Gegner kommt aus Norwegen und heißt Lilleström SK. Ausgetragen wird das Hinspiel der 2. Europa-League-Qualifikationsrunde am Donnerstag, den 26. Juli. Gespielt wird wie vor 19 Jahren auf der Linzer Gugl, der Ankick erfolgt um 20:00 Uhr.

LASK vs. Lilleström live im TV sehen

Für die Übertragung des Spiels geht der LASK neue Wege und produziert das TV-Signal selbst. Partner ist der lokale Privatsender LT1, der u.a. als Namenssponsor der OÖ-Landesliga fungiert. Die Übertragung wird via LT1-Satellitensignal, A1 TV und Kabel zu sehen sein und um 19:08 Uhr beginnen.

Termine der Europa-League-Qualifikation