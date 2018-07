Admira Wacker bei ZSKA Sofia früh auf verlorenem Posten

Club Friendlies Live Blackburn -

Die Admira hat ihren Saisonstart gehörig verpatzt. Die Niederösterreicher verloren wenige Tage nach dem Ausscheiden in der ersten Runde des ÖFB-Cups auch das Hinspiel in der Qualifikation zur UEFA Europa League. Bei ZSKA Sofia setzte es eine 0:3 (0:3)-Niederlage.

Damit sind die Chancen der Niederösterreicher schon vor dem Rückspiel am Donnerstag stark gesunken. Admira-Trainer Ernst Baumeister machte aufgrund eines Todesfalls in der Familie die Reise in die bulgarische Hauptstadt nicht mit. Co-Trainer Michael Horvath, der Baumeister an der Seitenlinie vertrat, verzichtete zunächst auf Kapitän Daniel Toth und setzte mit Andreas Bauer und Bjarne Thoelke in der Innenverteidigung, Morten Hjulmand sowie Sinan Bakis auf vier Neuzugänge.

Sofia dominierte die Anfangsphase, die Admira kam nach knapp zehn Minuten aber besser ins Spiel. Die Gastgeber kontrollierten zwar die Partie, Chancen gab es zunächst aber auf keiner der beiden Seiten.

Nach 29 Minuten glückte Sofia aber die Führung, und innerhalb von knapp zehn Minuten war das Spiel praktisch entschieden. Kiril Despodow köpfelte nach einer Flanke von Edwin Gyasi unbedrängt aus rund zehn Metern ein.

Admira in Sofia chancenlos - Steigerung in zweiter Halbzeit

Kurz danach kam die Admira zur einzigen Halbchance in der ersten Halbzeit, doch nach einer Unsicherheit von ZSKA-Tormann Vytautas Cerniauskas brachte Marin Jakolis seine Hereingabe weder auf das Tor noch zu einem Mitspieler (32.).

Fast im Gegenzug gelang Sofia das 2:0. Wieder traf Despodow (34.), wieder kam die Vorarbeit von Gyasi, der den bulgarischen Angreifer mit einem Pass in die Schnittstelle der Abwehr Richtung Admira-Tor schickte.

Nur vier Minuten später erhöhten die Bulgaren auf 3:0. Nach einer ungefährlichen Hereingabe sprang Admiras Milos Spasic der Ball an die Hand, Sofias Brasilianer Maurides verwandelte den fälligen Elfmeter souverän. Nach der Pause verwaltete die Mannschaft des ehemaligen Co-Trainers von Austria Wien, Nestor El Maestro, den Vorsprung ohne viel Mühe.

Die Admira gab erst in der 57. Minute durch Bakis den ersten Torschuss ab. Die Südstädter zeigten sich nach der Pause zwar bemüht, Torchancen gab es abgesehen von einem Bakis-Kopfball (72.) und einem Schuss von Dominik Starkl (93.) aber keine.

ZSKA Sofia - FC Admira 3:0 (3:0)

Tore: 1:0 Despodow (29.), 2:0 Despodow (34.), 3:0 Maurides (38./Elfmeter)