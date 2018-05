"Ungebührliches Verhalten": UEFA eröffnet Verfahren gegen FC Salzburg und Marseille

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Primera Division So 06.05. Barca vs. Real: El Clasico live und exklusiv auf DAZN! 1. HNL Live Slaven Belupo -

Red Bull Salzburg muss wegen der turbulenten Szenen am Ende des Halbfinal-Rückspiels in der Fußball-Europa-League gegen Olympique Marseille am Donnerstag in Wals-Siezenheim eine Strafe befürchten.

Die UEFA ermittelt einerseits wegen "ungebührlichen Verhaltens" von Vorstandschef Harald Lürzer, andererseits weil Fans das Spielfeld betreten und Gegenstände darauf geworfen haben sollen.

Auch Marseille, das trotz einer 1:2-Niederlage nach Verlängerung den Aufstieg ins Finale schaffte, muss sich wegen seiner Anhänger vor dem UEFA-Disziplinargremium verantworten. Die Vorwürfe lauten auf Pyrotechnik-Einsatz und Werfen von Gegenständen auf den Rasen. Die Fälle werden am 31. Mai verhandelt.

FC Salzburg: Die Europa-League-Saison im Überblick