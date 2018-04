Red-Bull-Salzburg-Trainer Marco Rose: Kleiner Ausbruch vor dem "großen Fight"

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Premier League Sa 14.04. Topspiel! City gastiert bei formstarken Spurs Championship Wolverhampton -

Wunder sind für Red Bull Salzburg zwar nicht vonnöten. Nach dem 2:4 im Hinspiel müssen die "Bullen" im Viertelfinalrückspiel der Europa League am Donnerstag (ab 20:15 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPOX) Lazio Rom aber jedenfalls einen "großen Fight liefern", wie Trainer Marco Rose bei einer Pressekonferenz am Mittwoch betonte.

Nach zwei Pflichtspielpleiten in Folge stehen Rose und sein bisher so erfolgreiches Team vor einer völlig neuen Situation. "Wir sind damit genauso umgegangen wie mit unserer Erfolgsserie", betonte der Deutsche, dessen Truppe am Sonntag beim LASK mit 0:1 unterlegen war. "In der Liga gegen eine Mannschaft zu verlieren, die 120 Prozent gibt und noch dazu die Frische hat, ist halt auch möglich. Meine Spieler gehen in jedem Spiel ans Limit."

Nichts anfangen konnte Rose mit der Frage eines Journalisten, ob das Römer Derby zwischen Lazio und der Roma am Sonntag Einfluss auf das Duell am Donnerstag haben könnte. In einem längeren Monolog hielt Rose fest: "Was soll ich damit anfangen? Männer, ganz ehrlich, auf der einen Seite sind wir schon Meister, auf der anderen Seite wird nach einer Niederlage in der Liga die Frage gestellt, ob wir nervös werden. Seid mir nicht böse, aber darauf kann ich mich nicht einlassen. Mich ärgert es ganz einfach, mich ärgert die Frage, weil ich damit nichts anfangen kann. Was hat das mit dem Spiel morgen zu tun? Was habe ich mit AS Rom gegen Lazio zu tun? Glaubst du, dass sie morgen nicht weiterkommen wollen?" Am Ende der Pressekonferenz nahm sich Rose Zeit zur kurzen Aussprache mit dem Reporter.

Marco Roses ganze Rede am Minute 12:30 im Video:

Posted by SPOX.com

Führungsspieler Valon Berisha zeigte sich hingegen gelassener. "Wir glauben einfach daran. Es wird schwierig, aber wir werden alles dafür tun. Wir haben das Spiel in Rom sehr, sehr gut analysiert", meinte der kosovarische Teamspieler, dessen Mannschaft am Donnerstag zumindest zwei Treffer braucht. Möglicherweise aber auch mehr. Denn in 47 Saisonpflichtspielen hat Rom nur fünfmal kein Tor geschossen. Einmal mehr wird der Umschaltkick der Gäste die Salzburger vor große Herausforderungen stellen.

Als zwölften Mann hat man wie schon gegen Borussia Dortmund die Zuschauer auf seiner Seite. Zum zweiten Mal in der laufenden Saison ist das Stadion mit 29.520 Zuschauern ausverkauft. "Wir werden vor vollem Haus Vollgas geben, versprach Berisha. "Wir glauben auch hundertprozentig an uns und das Trainerteam, dass sie uns gut einstellen. Wir haben nichts zu verlieren." Rose erklärte, "nicht in Ergebniskategorien denken" zu wollen: "Wir wollen ein spezielles Spiel abliefern mit einer absoluten Topleistung."

Rose: Wir werden morgen etwas probieren"

Aus den Fehlern vom Hinspiel, in dem man 73 Minuten lang auf Aufstiegskurs gelegen war, sich aber mit zwei Gegentoren innerhalb von drei Minuten um die Früchte dieser Arbeit brachte, will man gelernt haben. "Wir werden morgen etwas probieren und uns etwas einfallen lassen, um mehr Räume zu bekommen, damit wir mehr Druck nach vorne ausüben können", meinte Rose. Keine Rolle in seinen Überlegungen spielt der gesperrte zentrale Mittelfeldmann Diadie Samassekou.

ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager wird ihn wohl ersetzen, im Sturm kehrt der in Rom gesperrte Hwang Hee-chan zurück. Ansonsten sind alle Akteure fit. Rose: "Ich erwarte mir, dass wir mutig in das Spiel gehen, die Spieler von sich überzeugt sind und dass wir vor allem gut vorwärts verteidigen."

Red Bull Salzburg: Der Weg ins Viertelfinale