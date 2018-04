Red Bull Salzburgs Trainer Marco Rose: Ein Feierbiest auf Abruf

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Ligue 1 Live Angers -

Nizza Championship Live Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea CSL Shandong Luneng -

Dalian Yifang Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

FC Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Ligue 1 Das DAZN-Triple Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Serie A Quattro Stadi Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Turin Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea Premier League Lok Moskau -

Ufa First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile

Wir schreiben den Frühsommer 2004, als Marco Rose aus dem Mannschaftsbus steigt - und sich so Kultstatus beim FSV Mainz sichert.

Die 05er, lange Zeit die graue Maus der 2. Liga, hatten gerade nach zuvor zwei dramatisch verpassten Aufstiegen endlich doch noch den Sprung in die Bundesliga geschafft. Gefeiert wurde dies standesgemäß und ausgiebig. Mittendrin statt nur dabei damals nicht nur Jungtrainer Jürgen Klopp, sondern auch Verteidiger Rose.

Erstligaspieler Rose - irgendwelche Einwände?

"Da ist er: Erstligaspieler Rose - gibt's irgendwelche Einwände? Nein? Ok!" So begrüßte der heutige Salzburg-Coach beim Aussteigen aus dem Bus die wartenden Fans ausgelassen, lautstark und von den Feierlichkeiten leicht gezeichnet.

Knapp 14 Jahre später hatte Rose am Donnerstag erneut allen Grund zu feiern. Mit den Salzburger Bullen schaltete der gebürtige Leipziger im Viertelfinale der Europa League Lazio Rom aus und zog unter die letzten Vier ein. Red Bull Salzburg nahm dies zum Anlass, um Roses legendären Sager etwas abzuwandeln: Halbfinal-Trainer Rose - irgendwelche Einwände?

Posted by SPOX.com

Das Feierbiest Rose wird noch nicht losgelassen

"Grundsätzlich ändert man sich als Mensch ja nicht. Das heißt, ich bin ich immer noch ein Feierbiest - wenn es was zu feiern gibt", schmunzelte Rose am Freitag darauf angesprochen, ob er auch als Trainer noch zum Feierbiest mutiert.

Ob der anstehenden Aufgaben habe er es allerdings ruhig angehen lassen, versicherte Rose. "Gestern war es ein sehr schöner Abend. Sicherlich konnte ich den Moment genießen und natürlich habe ich auch auf diesen Sieg angestoßen, aber ich wusste auch, dass heute um elf Uhr Training ist und wir morgen zur Admira fahren", erklärte der Trainer.

"Das habe ich während meiner Spielerkarriere gelernt. Früher konnte ich feiern bis früh um sieben und um zehn trainieren. Wenn du etwas älter wirst, machst du aber immer wieder die Erfahrung, dass dein Körper länger braucht, um zu regenerieren", erklärte der 41-Jährige.

Deshalb wählte er den schlauen Weg, ging nach Hause und gönnte sich zum Runterkommen ein Glas Wein. Trotz des hochemotionalen und für sie bislang größten Erfolg, taten es die Spieler ihrem Chef gleich und verschoben die große Party erst einmal.

Red Bull Salzburg: Feiern noch verschoben

"Da ist meine Mannschaft wahrscheinlich sogar noch professioneller als ich. Heute um acht Uhr war der erste schon wieder da und ging selbstständig auslaufen. Der nächste hat sich aufs Fahrrad gesetzt", verriet Rose. "Das Läuft auf einem Niveau ab, auf das ich mich absolut verlassen kann. Die Jungs wissen einfach, dass das dazu gehört und was wir noch vorhaben."

Ausgiebig gefeiert wurde dafür noch im Stadion. Nach den hochverdienten Ehrenrunden vor den Zuschauern, heizte in der Kabine Mentalcoach Ulf Häfelinger der Mannschaft wie gewohnt ein. "Er liefert immer legendäre Ansprachen und reißt die ganze Mannschaft mit. Das ist immer ein Highlight", bestätigte Stefan Lainer. Ein sehr emotionaler Abend war es auch für Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz, der dem Team in der Kabine persönlich seine Glückwünsche übermittelte.

Noch sorgen die kommenden, entscheidenden Wochen dafür, dass in Salzburg der Erfolg mit professioneller Zurückhaltung genossen wird. Aber in der aktuellen Form ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis es wirklich etwas zu feiern gibt und Marco Rose endgültig wieder zum Feierbiest mutiert. Am liebsten als Europa-League-Sieger Rose - irgendwelche Einwände?