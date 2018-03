Red Bull Salzburg gegen Lazio Rom: So kommt man an Tickets für das Viertelfinale

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Der FC Red Bull Salzburg hat die große Sensation geschafft und im Achtelfinale der Europa League Borussia Dortmund ausgeschaltet. Nun treffen die Bullen in der Runde der letzten Acht auf den italienischen Traditionsverein Lazio Rom. Das Hinspiel findet am 5. April in Rom statt, ehe eine Woche später in Salzburg (12. April, 21.05 Uhr) die Entscheidung über den Aufstieg ins Halbfinale fällt. SPOX hat alle Infos, wie ihr Tickets für das Spiel in Salzburg bekommt.

Wie schon beim Spiel gegen Dortmund, das restlos ausverkauft war, rechnen die Salzburger mit einem großen Ansturm auf die Tickets. Dementsprechend wollen die Salzburger treue Fans belohnen und haben vier Verkaufsphasen für den Europa-League-Kracher gegen Lazio.

Artikel und Videos zum Thema

Die Salzburger warnen indes davor, Tickets über einen Drittanbieter (z.B. Viagogo) zu erwerben. Denn kauft man über die Webseite eines Drittanbieters eine Eintrittskarte, hat man keine Garantie, am Spieltag auch tatsächlich ins Stadion zu kommen.

Red Bull Salzburg - Lazio Rom: So läuft der Ticketverkauf

Phase 1: Ab 21.03.2018 (09:00 Uhr)

Exklusiv für Dauerkarten-Besitzer!

Die bestehenden Dauerkarten-Plätze sind bis einschließlich 26.03.2018 reserviert.

Jeder Dauerkarten-Besitzer erhält ein Ticket (DAUERKARTEN-Platz mit 10 % Ermäßigung) + zwei weitere Kaufkarten (Normalpreis) je Dauerkarten-Platz. Die Tickets können bei der Red Bull Arena oder im Online Ticket-Shop erworben werden.

Jedem Premium-Dauerkarten-Besitzer wird der Ticketpreis automatisch abgebucht (mit 20 % Ermäßigung) und sein Ticket auf der Premium-Dauerkarten freigeschaltet. Zudem kann ein PREMIUM DAUERKARTEN-Besitzer zwei weitere Tickets je Dauerkarten-Platz kaufen. Diese zusätzlichen Tickets können bei der Red Bull Arena oder im Online Ticket-Shop erworben werden.

Phase 2: Ab 27.03.2018 (09:00 Uhr)

Für alle Besitzer einer aktuellen Fancard & unsere Bullidikidz-Club-Mitglieder (Anmeldungsstichtag: 22.02.2018).

Jeder Fancard-Besitzer erhält zwei Tickets zum Normalpreis gegen Vorlage der Fancard. Auch ein Online-Ticketkauf ist möglich. Hierfür ist allerdings eine rechtzeitige Registrierung bis spätestens 21.03.2018 im Online Ticket-Shop erforderlich.

Jedes Bullidikidz-Club-Mitglied erhält zwei Tickets zum Normalpreis gegen Vorlage des Bullidikidz-Club-Ausweises. Maximal 2.000 Tickets!

Phase 3: Ab 29.3.2018 (09:00 Uhr) - falls noch verfügbar

Verkaufsstart ab 09:00 Uhr im Online Ticket-Shop und bei der Red Bull Arena.

Für alle Fans, die sich in der aktuellen Saison bei uns im Ticketsystem durch Kartenkäufe registriert haben und uns damit in dieser sehr erfolgreichen Saison unterstützt haben (Registrierungsstichtag: 15.03.2018 im Online Ticket-Shop).

Es können zwei Tickets pro Person zum Normalpreis erworben werden.

Phase 4.1.: Ab 1.4.2018 (09:00 Uhr) - falls noch verfügbar

Freier Verkauf ausschließlich im Online Ticket-Shop.

Es können zwei Tickets pro Person zum Normalpreis erworben werden.

Phase 4.2.: Ab 3.4. 2018 (09:00 Uhr) - falls noch verfügbar

Freier Verkauf (im Ticketing & Service Center, Online Ticket-Shop und unseren Vorverkaufsstellen).

Es können zwei Tickets pro Person zum Normalpreis erworben werden.

Europa-League-Viertelfinale: Die Spieltermine

Datum Uhrzeit Paarung Stadion 5.4.2018 21:05 Uhr Lazio Rom - Red Bull Salzburg Olympiastadion Rom 12.4.2018 21:05 Uhr Red Bull Salzburg - Lazio Rom Red Bull Arena

Österreichs größte Sternstunden in Europa © GEPA 1/15 Österreichische Vereine erlebten auch schon vor Salzburgs Einzug ins EL-Viertelfinale zahlreiche Sternstunden in Europa. Wir werfen wir einen Blick auf die größten Erfolge in internationalen Bewerben. © getty 2/15 Europa-League-Achtelfinale 2017/18: Nach dem 2:1-Sieg beim Hinspiel reicht Salzburg vor eigenem Publikum ein 0:0 um den BVB zu eliminieren, und erstmals den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen. © GEPA 3/15 In der Saison 68/69 setzte sich Rapid nach zwei überragenden Leistungen im Europapokal der Landesmeister-Achtelfinale gegen Real Madrid durch (1:0 und 1:2). Im Viertelfinale folgte das Aus gegen Manchester United (0:0 und 0:3). © GEPA 4/15 In der Saison 93/94 zog Salzburg ins UEFA-Cup-Finale ein. Ganz groß: Im Achtelfinale wurde nach einem 0:2 bei Sporting die Partie in der Verlängerung gedreht. Dann wurden Frankfurt und Karlsruhe bezwungen. Im Finale unterlag Salzburg erst Inter Mailand. © GEPA 5/15 Im Europapokal der Landesmeister in der Saison 58/59 verlor der Wiener Sportklub gegen Juventus im Hinspiel mit 1:3, zerstörte die Turiner im Rückspiel hingegen mit 7:0. Zwei Runden später folgte gegen Real Madrid das Aus. © GEPA 6/15 Prohaskas Austria zauberte sich 77/78 ins Europapokal der Pokalsieger-Finale. Cardiff, Kosice, Hajduk und Dinamo Moskau wurden eliminiert. Im Finale wurden die Veilchen vom RSC Anderlecht (0:4) gestoppt. © GEPA 7/15 Im November 1956 besiegte Rapid nach einer 2:4-Niederlage im Hinspiel Real mit 3:1. Auswärtstorregel gab es damals noch keine – sonst wäre Rapid aufgestiegen. Das Entscheidungsspiel ging vor 90.000 Zuschauern in Madrid 0:2 verloren. © GEPA 8/15 Im Februar 2014 demütigte Red Bull Salzburg das legendäre Ajax Amsterdam in der Europa-League-K.o-Phase mit 3:0 und 3:1. Die überragenden Akteure: Mane, Kampl, Soriano und Alan. © GEPA 9/15 1987 zog der FC Tirol ins Halbfinale des UEFA Cups ein: Die Innsbrucker besiegten den FC Torino nach einem 0:0 im Hinspiel sensationell mit 2:1. Hansi Müller und Peter Pacult trafen. Im Halbfinale schied man gegen Göteborg aus. © GEPA 10/15 Unter Ivan Osim feierte Sturm zahlreiche internationale Erfolge. Der wohl Größte: CL-Gruppensieger in der Saison 2000/2001 nach einem sensationellen 2:2 bei Galatasaray. Noch in der Gruppe: Glasgow Rangers und Monaco. © GEPA 11/15 Nach einem 2:0-Sieg in Zagreb musste die Austria um den Einzug in die CL-Gruppenphase zittern: Die Kroaten führten in Wien bereits mit 3:1. Doch dann gelang Kienast in der Schlussphase der Anschlusstreffer, der die Veilchen in die Gruppenphase bugsierte. © GEPA 12/15 In der Saison 95/96 marschierte Rapid bis ins Finale der Europapokal der Pokalsieger. Auf dem Weg wurden Sporting, Dinamo Moskau und Feyenoord ausgeschalten. Im Finale scheiterte Rapid knapp mit 0:1 an PSG rund um Youri Djorkaeff. © GEPA 13/15 Dabei war Rapid schon 84/85 im Europa Pokal der Pokalsieger-Finale. Die Sternstunde im Viertelfinale: Nach einem 0:3 in Dresden wurden die Deutschen im Rückspiel mit 5:0 aus dem Stadion gefegt. Im Finale unterlag Rapid Everton mit 1:3. © GEPA 14/15 Zweimal binnen zwei Jahren eliminierte der SK Rapid den Favoriten Aston Villa. Erstmals in der Saison 09/10 mit 1:0 und 1:2 und zog in die Europa-League-Gruppenphase ein. Im Jahr darauf erreichte Rapid im Hinspiel ein 1:1 und siegte auswärts mit 3:2. © GEPA 15/15 83/84 zog der Underdog Sturm ins Viertelfinale des UEFA-Cups ein. Sportul, das damals große Hellas Verona & Leipzig wurden aus dem Bewerb geworfen. Dann scheiterten die Grazer an Nottingham Forest – „dank“ einer Fehlentscheidung von Schiri Yuschka.

Der Weg von Red Bull Salzburg ins Europa-League-Viertelfinale