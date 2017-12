Das erwartet Red Bull Salzburg beim Duell mit Real Sociedad

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Red Bull Salzburg trifft im Sechzehntelfinale der Europa League auf Real Sociedad aus der spanischen Primera Division. Die Mozartstädter werden zunächst das Auswärtsspiel am 15. Februar (19.00 Uhr) in San Sebastian bestreiten, ehe es eine Woche später im Rückspiel (21.05) in der Red-Bull-Arena um den Aufstieg geht. Gegen spanische Klubs haben österreichische Vertreter bisher kaum brilliert.

Die in der Gruppenphase ungeschlagenen Salzburger waren in der Montagnachmittag im UEFA-Sitz in Nyon stattfindenden Auslosung gesetzt. Mögliche Gegner waren Dortmund, Napoli und Olympique Lyon - aber auch Astana, Nizza oder Östersund. Real Sociedad qualifizierte sich als Zweiter seiner Gruppe hinter Zenit St. Petersburg für die K.o.-Phase. Vier Siege und zwei Niederlagen (gegen Zenit) standen am Ende zu Buche.

"Wir treffen auf einen traditionsreichen Gegner aus einer Liga, die sehr stark ist. Uns steht eine spannende Aufgabe bevor, bei der wir uns beweisen und auch Erfahrung sammeln können. Aber wir wollen nicht nur Erfahrung sammeln, sondern auch weiterkommen", sagte Salzburg-Trainer Marco Rose in einer Aussendung. Mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 7:1 hatten seine Schützlinge den Aufstieg geschafft.

Salzburg rechnet sich nun auch im Sechzehntelfinale etwas aus. "Wir sind nicht so weit gekommen, nur um sagen zu können, schön, dass wir dabei sind. Wir werden alles versuchen, um in die nächste Runde aufzusteigen", erklärte Kapitän Alexander Walke. Sportchef Christoph Freund sprach von einem "attraktiven Los" und einer reizvollen Herausforderung: "Gegen einen Klub aus La Liga zu spielen, ist immer interessant."

Sociedad hat große Kicker im Kader

Real Sociedad fixierte als Sechster der abgelaufenen Meisterschaft den Sprung in die Europa League. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Eusebio Sacristan (53) auf Rang neun der Tabelle. Kapitän ist der 34-jährige Mittelfeldmann Xabi Prieto, Torjäger der Brasilianer Willian Jose (26). Der Stürmer hat in der Europa League bisher fünfmal getroffen. Taktgeber Asier Illarramendi (27) spielte schon bei Real Madrid, ehe er wieder ins Baskenland zurückkehrte.

Was aus den Fast-Transfers der Bundesliga wurde © GEPA 1/15 Jeden Sommer und Winter scheitern auch in der österreichischen Bundesliga Transfers am Fließband. Wir schauen uns an, was aus den prominentesten Namen der jüngeren Vergangenheit wurde. Von Ousmane Dembele bis Adam Nagy. © getty 2/15 Ousmane Dembele -> Salzburg: Beinahe wäre er in Salzburg gelandet. Dembele besuchte bereits den Trainingskomplex in Salzburg - er wollte kommen, doch Rennes lies den Wechsel platzen. Der Rest ist Geschichte: Dembele wechselte für 105 Millionen zu Barca. © getty 3/15 Ádám Nagy -> Rapid: Im Sommer 2016, nachdem Petsos nach Bremen wechselte, war Nagy der "absolute Wunschspieler". Nach einer starken EM entschied er sich aber für Bologna. Beim Serie-A-Klub spielt er aber keine tragende Rolle. © getty 4/15 Yordy Reyna -> Sturm Graz: Im Winter 2017 versuchte Sturm Edomwonyi mit Salzburgs Reyna zu ersetzen. Der Tempo-Stürmer entschied sich für die Vancouver Whitecaps (MLS). Seine Ausbeute: 18 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen. © GEPA 5/15 Evans Mensah -> Rapid: Rapid verhandelte mit Helsinki über einen Transfer, Mensah (19) begann in den Sozialen Medien bereits diversen Rapid-Seiten zu folgen. Der Wechsel zerschlug sich. In 29 Spielen erzielte der Offensivmann 8 Tore, 4 Vorlagen inklusive. © GEPA 6/15 Jakob Jantscher -> Austria: Der Blick brachte Jantscher im Sommer 2016 intensiv mit der Austria in Verbindung. Der Wechsel kam aber nie zustande. Bei Rizespor ist Jantscher heute nur Reservist und wird im Jänner wohl weiterziehen. © GEPA 7/15 Mario Pasalic -> Salzburg: Der Kicker berichtete im Sommer, dass Pasalic Konrad Laimer in Salzburg nachfolgen soll. Der Wechsel passierte hingegen nie. Der Chelsea-Kicker wurde schließlich an Spartak Moskau verliehen, wo er Stammspieler ist. © getty 8/15 Miroslav Stevanovic -> WAC: Der ehemalige Sevilla-Flügelspieler wurde im Sommer intensiv mit dem WAC in Verbindung gebracht. Aber der Deal scheiterte. Der Bosnier wechselte zu Servette in die zweite Schweizer Liga (13 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen). © GEPA 9/15 Patrik Hrosovsky -> Rapid: Im Sommer 2016 wollte Rapid unbedingt Patrik Hrosovsky von Pilsen holen. Aber: Der zentrale Mittelfeldspieler war zu teuer. Rapid bot 2 Mio. Euro. Zu wenig. Der Slowake kickt noch immer in Pilsen, ist freilich Stammspieler. © GEPA 10/15 Michael Liendl -> Sturm Graz: Beinahe jedes Transferfenster wird Sturm Graz mit Spielmacher Michael Liendl in Verbindung gebracht. So auch im Sommer. Der Steirer blieb aber im Ausland, kickt heute bei Twente und ist Stammspieler. © GEPA 11/15 Wilson Kamavuaka -> SCR Altach: Mit Ex-Sturm-Kicker Kamavuaka wollte Altach einen alten Bekannten im Jänner 2017 zurückholen. Doch dieser sagte in letzter Sekunde ab. Bei Darmstadt in der 2.Bundesliga ist er aber immerhin gesetzt. © getty 12/15 Ulrik Jenssen -> Sturm Graz: Im Jänner diesen Jahres wurde Sturm intensiv mit Ulrik Jenssen in Verbindung gebracht. Verpflichtet wurde stattdessen Landsmann Martin Ovenstad. Bei Tromsö ist der 21-jährige Jenssen heute Schlüsselspieler. © getty 13/15 Lebogang Phiri -> Rapid: Der Südafrikaner ist ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler, der nicht verpflichtet werden konnte. Der Wechsel platzte, Phiri ging ein Jahr später zu Guingamp in die Ligue 1, wo er meist als Joker agieren darf. © getty 14/15 Philip Hellquist -> Sturm Graz: Hellquist-Berater Stefan Petersson bestätigte im Jänner 2017 Sturms Interesse an Hellquist. Ein Wechsel kam aber nie zu Stande. Der Schwede ging in seine Heimat zu Kalmar, traf dort in 18 Spielen 4 Mal. © getty 15/15 Joshua Gatt -> Rapid: Im vergangenen Winter trainierte Joshua Gatt bereits mit Rapid mit, Canadi bezeichnete ihn als "interessant", Bickel blockierte. Heute kickt Gatt bei den Colorado Rapids in der MLS, ist Stammspieler. 20 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen.

Im Kader der Basken befinden sich noch weitere Akteure, die bereits für Spaniens Nationalteam im Einsatz waren. Ein bekannter Name ist auch der Belgier Adnan Januzaj. Der vor wenigen Jahren als Supertalent gehandelte Belgier hat im Juli für fünf Jahre bei Real Sociedad unterschrieben. Bei Manchester United hatte sich der nun 22-Jährige nicht durchgesetzt.

Ein ehemaliger Profi der Spanier ist Österreichs Ex-Internationaler Dietmar Kühbauer. Der Burgenländer spielte von 1997 bis 2000 für San Sebastian, bestritt für den Klub rund 50 Matches. Legionäre sind bei Real Sociedad erst seit Anfang der 1990er-Jahre zu sehen. Zuvor verfolgten die Weiß-Blauen die Politik von Lokalrivale Athletic Bilbao, der bis heute nur auf Spieler mit baskischen Wurzeln setzt.

Schlechte rot-weiß-rote Bilanz gegen Klubs aus Spanien

Die Europacup-Bilanz österreichischer Klubs gegen jene aus Spanien spricht klar für die Iberer. In 71 Spielen gelangen den ÖFB-Vertretern 12 Siege bei 17 Remis und 42 Niederlagen. Die Bullen spielten zuletzt im Frühjahr 2015 ebenfalls im Sechzehntelfinale gegen einen Verein aus Spanien. Nach einem 1:2 und 1:3 gegen Villarreal kam damals das Aus.

Bei Real Sociedad stellte man sich dennoch auf eine große Aufgabe ein. "Salzburg ist ein schwerer Gegner, sie waren in der Gruppenphase gut", sagte der argentinische Torhüter Geronimo Rulli. Vize-Präsident Mikel Ubarretxena hoffte, dass seine im Moment nicht in Bestform agierende Mannschaft im Februar bereit sein wird: "Es wird sehr, sehr hart. Aber wir haben nun Zeit uns vorzubereiten, um auf dem Niveau zu sein, das wir benötigen."